باشگاه خبرنگاران جوان - فریبرز مرادی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان گفت: طی ۵ ماهه امسال در مجموع ۲۷۵ هزار و ۳۰۹ بارنامه حمل کالا در استان صادر شده است که بر اساس این بارنامه‌ها، بیش از ۴ میلیون و ۳۰۳ هزار و ۱۲ تن بار در شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای جابه‌جا شده است.

او با اشاره به فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل کالا در گیلان افزود: در حال حاضر ۱۷۸ شرکت حمل‌ونقل کالا در استان فعال هستند و خدمات مربوط به جابه‌جایی بار و ارائه خدمات حمل‌ونقلی را انجام می‌دهند.

مدیرکل راهداری گیلان تصریح کرد: در این استان ۳ پایانه بار دولتی و یک پایانه بار خصوصی در حوزه حمل‌ونقل کالا فعالیت دارند و این مراکز نقش مهمی در ساماندهی، کنترل و تسهیل فرآیند جابه‌جایی کالا در استان ایفا می‌کنند.

مرادی همچنین با اشاره بر اهمیت حمل‌ونقل جاده‌ای در تأمین نیاز‌های اقتصادی و تجاری گیلان، بر استمرار نظارت بر عملکرد شرکت‌ها، ناوگان حمل‌ونقل و روند جابه‌جایی کالا در استان تأکید کرد.

منبع: روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان