مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان از کاهش خروجی سد زاینده رود از بامداد امروز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - منصور شیشهفروش اظهار داشت: در حال حاضر میزان ورودی آب به سد زاینده رود ۱۱ مترمکعب بر ثانیه و میزان خروجی سد ۲۳ مترمکعب بر ثانیه است.
وی افزود: از بامداد امروز و بر اساس مصوبات کارگروه سازگاری با کمآبی، خروجی سد زاینده رود توسط شرکت آب منطقهای اصفهان کاهش یافته است.
شیشهفروش با اشاره به برنامه تأمین آب از سد زاینده رود ادامه داد: بر اساس مصوبات کارگروه سازگاری با کمآبی و با هدف تأمین آب مورد نیاز باغات و بخش کشاورزی و همچنین تأمین نیازهای زیست محیطی از خردادماه خروجی سد افزایش یافت.
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان تصریح کرد: در این مدت، تأمین آب برای مناطق تعیین شده از طریق رودخانه و کانالهای منشعب بر اساس برنامه مصوب و توسط شرکت میراب زایندهرود اجرا شد.
وی خاطرنشان کرد: روند مدیریت خروجی سد زاینده رود بر اساس مصوبات کارگروه سازگاری با کمآبی و با در نظر گرفتن نیازهای بخشهای مختلف انجام میشود.