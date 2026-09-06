فراخوان چهل‌وپنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر منتشر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فراخوان چهل‌وپنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر و محورهای آن که مقدمه‌اش پیش‌تر در قالب تصویری با اجرای دبیر آن منتشر شده بود، با شعار «ایران، مهد فرهنگ، هنر و ادبیات» به صورت تشریحی انتشار یافت.

این دوره از جشنواره با اولویت‌های تعیین شده در شش بند از طرف دبیر و متشکل از هفت بخش برگزار خواهد شد و ثبت نام در بخش های مختلف آن از بیست و هشتم شهریور ۱۴۰۵ آغاز می‌شود.

چهل‌وپنجمین جشنواره‌ بین المللی تئاتر فجر به دبیری ایوب آقاخانی از یکم تا یازدهم بهمن ۱۴۰۵ در تهران برگزار خواهد شد.

برچسب ها: فراخوان ، جشنواره تئاتر فجر
خبرهای مرتبط
فراخوان استاندارد فارس برای مدیریت هزینه‌ها و کنترل مصرف انرژی در ادارات استان
فراخوان پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم ۱۰۰ تمدید شد
فراخوان طرح‌های فناورانه برای مواجهه با پیامد‌های اجتماعی جنگ
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
برگزاری دهمین نمایشگاه «هدی» با حضور بیش از ۱۰۰ تولیدکننده پوشاک ایرانی ـ اسلامی
معاون سیما: صداوسیما حامی المپیاد سواد رسانه ای است
«دیوار دفاعی» روز‌های فرد از شبکه سه پخش می‌شود
پوستر رسمی سریال «دیار مادری» همزمان با آغاز پخش منتشر شد
افتتاح موزه صدا و موسیقی در برج آزادی تهران
«تنور» یکشنبه به «سرو، سپید، سرخ» می‌رسد
انقلاب در صنعت تصویر ایران
شب‌های معمایی شبکه تماشا با کارآگاه «وِرا»
«منظر طبیعی توچال و روددره‌های آن» واجد ارزش ثبت ملی شناخته شد
معرفی آثار بخش مسابقه تئاتر صحنه‌ای جشنواره تئاتر مقاومت
آخرین اخبار
معاون سیاسی صدا و سیما: وزارت امور خارجه باید زبان گویای نظام باشد
دانش آموزان میناب سوژه یک فیلم سینمایی شدند
فراخوان جشنواره تئاتر فجر چهل‌وپنجم منتشر شد
افتتاح موزه صدا و موسیقی در برج آزادی تهران
معرفی آثار بخش مسابقه تئاتر صحنه‌ای جشنواره تئاتر مقاومت
روابط فرهنگی ایران و عراق در نمایشگاه کتاب بغداد بررسی می‌شود
«منظر طبیعی توچال و روددره‌های آن» واجد ارزش ثبت ملی شناخته شد
برگزاری دهمین نمایشگاه «هدی» با حضور بیش از ۱۰۰ تولیدکننده پوشاک ایرانی ـ اسلامی
معاون سیما: صداوسیما حامی المپیاد سواد رسانه ای است
انقلاب در صنعت تصویر ایران
«تنور» یکشنبه به «سرو، سپید، سرخ» می‌رسد
شب‌های معمایی شبکه تماشا با کارآگاه «وِرا»
پوستر رسمی سریال «دیار مادری» همزمان با آغاز پخش منتشر شد
«دیوار دفاعی» روز‌های فرد از شبکه سه پخش می‌شود