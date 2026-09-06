وزیر خارجه روسیه اتهامات آلمان درباره نقش مسکو در حمله پهپادی علیه یکی از فرودگاه‌های این کشور را نشانه «آغاز یک جنگ واقعی» دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه می‌گوید که اتهامات آلمان علیه مسکو درباره نقش احتمالی آن برای حمله پهپادی به فرودگاه «لایپزیگ» نشانه «آغاز یک جنگ واقعی» است.

لاوروف در گفت‌و‌گو با رسانه روسی «وستی» گفت: «آنها یک پهپاد پیدا کردند. گفتند پهپاد روسی بوده و هیچ‌کس زحمت تحقیق درباره آن را به خودش نداد. این اساساً آغاز یک جنگ واقعی است. آنها سرکنسولگری [روسیه] در بن را تعطیل کردند و اعلام کردند که توافق را خاتمه داده‌اند. آنها در حال بستن «خانه روسیه» در برلین هستند. یادم می‌آید که پیش از آغاز جنگ جهانی دوم نیز آلمانی‌ها نمایندگی‌های دیپلماتیک خود را تعطیل کردند».

ماه گذشته میلادی فعالیت یک پهپاد ناشناس در نزدیکی فرودگاه لایپزیگ آلمان باعث اختلال و توقف موقت عملیات فرودگاه شد. در پی این حادثه، مقام‌های آلمانی تحقیقات خود را درباره منشأ حرکت پهپاد آغاز کردند. 

آلمان بعداً مدعی شد که افراد دخیل در این حادثه به نمایندگی از روسیه اقدام کرده‌اند.

 این ادعا با واکنش چند کشور اروپایی و احضار دیپلمات‌های روس همراه شد، اما مسکو هرگونه نقش یا مسئولیت در این حادثه را رد کرده است.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: حمله پهپادی ، آلمان ، سرگئی لاوروف
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