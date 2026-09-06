شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از آلودگی آب شرب آلوده در روستای سیجاوند در شهرستان خواف بخش سلامی ابراز نگرانی کرد و از مسئولان خواستار رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها آب آشامیدنی آلوده و ناسالم مشکلات بسیاری از جمله بیماری‌های میکروبی، انگلی، ویروسی و گوارشی به وجود می‌آورد. بطوریکه هر موجود زنده‌ای به آب نیاز دارد و این موضوع، بر میزان اهمیت آب افزوده است. مدتی است آب آشامیدنی آلوده و ناسالم مشکلاتی را برای شهروندان آب روستای سیجاوند در شهرستان خواف بخش سلامی استان خراسان رضوی هست به وجود آورده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
سلام وقت بخیر این آب روستای سیجاوند در شهرستان خواف بخش سلامی استان خراسان رضوی هست آیا این آب قابل خوردن هست لطفا پیگیری کنید تا این مشکل ما برطرف شود.

برچسب ها: آب شرب آلوده ، مشکلات مردم ، آب و فاضلاب
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