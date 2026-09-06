باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل راه و شهرسازی استان قم اعلام کرد: پیرو اطلاعیه‌های پیشین درباره نحوه پرداخت هزینه آماده سازی طرح مسکن ملی در قنوات، پس از رایزنی‌های صورت گرفته، ترتیبی اتخاذ شده تا متقاضیان بتوانند این هزینه را به صورت اقساط بلندمدت و متناسب با دهک درآمدی خود تسویه کنند.

بر اساس این تصمیم که در راستای مساعدت به متقاضیان و تسهیل فرآیند تأمین زیرساخت‌های طرح اتخاذ شده، مدت زمان تقسیط برای دهک‌های مختلف درآمدی به شرح زیر تعیین شده است:

· دهک ۱ (کمیته امداد و بهزیستی): ۷ سال اقساط به همراه ۵ درصد پرداخت نقدی

· دهک‌های ۲ و ۳: ۶ سال اقساط به همراه ۵ درصد نقد

· دهک ۴: ۵ سال اقساط به همراه ۵ درصد نقد

· دهک‌های ۵ و ۶: ۴ سال اقساط به همراه ۱۰ درصد نقد

· دهک‌های ۷ و ۸: ۳ سال اقساط به همراه ۱۰ درصد نقد

· دهک‌ ۹ : ۲ سال اقساط به همراه ۲۰ درصد نقد

کارگزار رسمی، دریافت هزینه آماده سازی برای متقاضیانی که واحد‌های آنها پیشرفت فیزیکی داشته و پیامک دعوت دریافت کردهاند، مبلغ ۲۸۸ میلیون تومان را به صورت ترکیبی از پرداخت نقدی و چک تعیین کرده است.

بر اساس برنامه اعلامی، متقاضیانی که برای آنان پیامک ارسال شده است از تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۵ و با توجه به دهک درآمدی خود، در روز‌های مشخص شده به نشانی کارگزاری رسمی راه و شهرسازی واقع در ۵۵ متری عمار یاسر، کوچه ۳۹، پلاک ۵ مراجعه نمایند:

· دهک‌های ۱ تا ۴: شنبه تا دوشنبه

· دهک‌های ۵ تا ۸: سهشنبه و چهارشنبه

· دهک‌های ۹ و ۱۰: پنجشنبه