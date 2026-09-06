امام جمعه هادیشهر گفت:شهرستان جلفا رتبه نخست استان آذربایجان شرقی را در حمایت و کمک به جبهه مقاومت به خود اختصاص داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام ناصری در جلسه شورای فرهنگ عمومی اظهار کرد:در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ مردم شهرستان جلفا مبلغ ۶۷۳ میلیون تومان به جبهه مقاومت کمک کردند.



وی افزود: شهرستان جلفا با این میزان کمک در پنج ماه نخست امسال رتبه نخست استان آذربایجان شرقی را در حمایت و کمک به جبهه مقاومت به خود اختصاص داد.



امام جمعه هادیشهر این مشارکت را نشان‌دهنده روحیه انقلابی، مسئولیت‌پذیری و همراهی مردم شهرستان جلفا با جبهه مقاومت دانست و از خیرین و مردم این شهرستان برای این حمایت‌ها قدردانی کرد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیما