امام جمعه هادیشهر گفت:شهرستان جلفا رتبه نخست استان آذربایجان شرقی را در حمایت و کمک به جبهه مقاومت به خود اختصاص داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام ناصری در جلسه شورای فرهنگ عمومی اظهار کرد:در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ مردم شهرستان جلفا مبلغ ۶۷۳ میلیون تومان به جبهه مقاومت کمک کردند.
 
وی افزود: شهرستان جلفا با این میزان کمک در پنج ماه نخست امسال رتبه نخست استان آذربایجان شرقی را در حمایت و کمک به جبهه مقاومت به خود اختصاص داد.
 
امام جمعه هادیشهر این مشارکت را نشان‌دهنده روحیه انقلابی، مسئولیت‌پذیری و همراهی مردم شهرستان جلفا با جبهه مقاومت دانست و از خیرین و مردم این شهرستان برای این حمایت‌ها قدردانی کرد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیما

برچسب ها: جبهه مقاومت ، شورای فرهنگ عمومی
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