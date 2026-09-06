قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از کشف و ضبط یک محموله تجهیزات ضدامنیتی در مرز شهرستان اشنویه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن اطلاعیه قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

«طی یکسری اقدامات اطلاعاتی پاسداران گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه استان آذربایجان غربی، محموله تجهیزات ضدامنیتی در مرز شهرستان اشنویه کشف و ضبط گردید.

️این محموله شامل ۶ قبضه سلاح کلاشینکف، ۲۸ عدد خشاب کلاشینکف، ۶ عدد سینه خشاب، ۴۵۶ عدد فشنگ خارجی، ۷۷ عدد فشنگ ثاقب، ۲۴۶ عدد فشنگ معمولی بوده که گروهک‌های تروریستی تجزیه طلب با هماهنگی و هدایت سرویس‌های جاسوسی استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی قصد داشتند جهت اقدامات خرابکارانه به مناطق عمقی کشور منتقل نمایند.

️قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) نیروی زمینی سپاه به همه عوامل خود فروخته و سردمداران آنها هشدار می‌دهد که با رصد مستمر اطلاعاتی گروهک‌های تروریستی، با هر اقدام امنیتی به شدت برخورد و آماده پاسخ پشیمان کننده می‌باشد.»

برچسب ها: نیروی زمینی سپاه پاسداران ، کشف سلاح
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