باشگاه خبرنگاران جوان - طی اقدامات سازمان اطلاعات سپاه استان فارس یک شبکه هشت نفره از عناصر وابسته به گروهکهای ضدانقلاب شناسایی و دستگیر شدند.
در ادامه این اطلاعیه آمده است: این عناصر با هدایت جریان تروریستی سلطنتطلبی و بصورت محلهمحور، اقدام به تهیه سلاح و برنامهریزی برای کشتهسازی در اعتراضات احتمالی بودند.
سپاه در اطلاعیه خود آورده است: این افراد در اغتشاشات دی ماه ۱۴۰۴ نیز با حضور فعال، اقداماتی نظیر حمله به اماکن به وسیله کوکتل مولوتوف، آتش زدن لاستیک، انسداد معابر، تخریب اموال عمومی را در دستور کار خود داشتند. همچنین مقادیری سلاح گرم به همراه مهمات مربوطه از مخفیگاه آنها کشف شد.