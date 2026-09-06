ماموران پلیس در خوزستان موفق به دستگیری سارقان، قاتل فراری و کشف سوخت قاچاق شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ رئیس علی عبدولی فرمانده انتظامی شهرستان حمیدیه گفت: در راستای اجرای طرح امنیت محله‌محور و با برقراری ایستگاه ایست‌وبازرسی مقطعی در ورودی شهرستان حمیدیه، عوامل گشت کلانتری ۱۱ به یک دستگاه موتورسیکلت مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: پس از استعلام مشخصات موتورسیکلت، مشخص شد این وسیله نقلیه ۱۰ روز پیش از حوزه کلانتری ۲۱ مورد سرقت قرار گرفته است.

فرمانده انتظامی شهرستان حمیدیه تصریح کرد: پس از هماهنگی قضائی، سارق دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شد و موتورسیکلت مکشوفه نیز به مالک آن عودت داده شد.

زندان پایان راه سارقان داخل خودرو در شهرستان خرمشهر

سرهنگ علی رحیمی فرمانده انتظامی خرمشهر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت داخل خودرو در سطح شهرستان خرمشهر، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار ماموران کلانتری ۱۳ قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی صحنه‌های جرم هویت ۲ سارق حرفه‌ای شناسایی و با هماهنگی قضائی طی عملیاتی غافلگیرانه آن‌ها را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر تصریح کرد: متهمان در تحقیقات پلیس به ۱۰ فقره سرقت محتویات داخل خودرو اعتراف کردند که پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ رحیمی با تأکید بر لزوم رعایت هشدارهای انتظامی توسط شهروندان خاطرنشان کرد: از تمامی همشهریان عزیز تقاضا داریم برای پیشگیری از سرقت، خودروهای خود را به تجهیزات ایمنی نظیر دزدگیر، قفل فرمان و قفل پدال مجهز کنند.

قاتل در دام پلیس باوی گرفتار شد

سرهنگ حسن شیخی‌سعید فرمانده انتظامی شهرستان باوی گفت: در پی وقوع یک فقره قتل فردی مذکر، مأموران پاسگاه انتظامی عنافچه و پلیس آگاهی بلافاصله به محل وقوع حادثه اعزام شدند.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی، هویت عامل جنایت را شناسایی کردند و با هماهنگی مرجع قضائی، طی عملیاتی غافلگیرانه او را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان باوی بیان داشت: در بازرسی از مخفیگاه متهم، یک قبضه سلاح شکاری که در ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته بود، کشف شد.

سرهنگ شیخی‌سعید خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

دستگیری عوامل اصلی کلاهبرداری اینترنتی در ماهشهر

سرهنگ کامران خوشناموند فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر گفت: در پی وقوع چند فقره کلاهبرداری اینترنتی در سطح شهرستان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: کارشناسان پلیس فتا با انجام اقدامات فنی، تخصصی و تحقیقات پلیسی، موفق به شناسایی و دستگیری ۲ نفر عاملان کلاهبرداری شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ماهشهر عنوان داشت: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد این افراد از یک شهر شمال کشور به شهرستان ماهشهر عزیمت کرده و با اجاره منزلی به مدت یک هفته، فعالیت‌های مجرمانه خود را در زمینه کلاهبرداری اینترنتی در این شهرستان انجام می‌دادند.

سرهنگ خوشناموند با بیان اینکه متهمان پس از دستگیری به چندین فقره کلاهبرداری اینترنتی در سایر شهرستان‌ها نیز اعتراف کردند، از مردم خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت کلاهبرداری، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کشف یک هزار لیتر گازوئیل قاچاق توسط پلیس مسجدسلیمان

سرهنگ علی عباسی در فرمانده انتظامی شهرستان مسجدسلیمان گفت: در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، عوامل گشت کلانتری ۱۲ هنگام کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودروی سواری مزدا (شوتی) مشکوک شدند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضائی، خودرو را توقیف و در بازرسی از آن، یک هزار لیتر گازوئیل قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان مسجدسلیمان با اشاره به معرفی متهم به مرجع قضائی و تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان امنیت اقتصادی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه جابه‌جایی غیرقانونی سوخت، مراتب را بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.

توقیف ۳۷ دستگاه وسیله نقلیه متخلف در اندیکا

سرهنگ سید بهمن سلیمانی پیانی فرمانده انتظامی شهرستان اندیکا گفت: در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و با هدف پیشگیری از سرقت وسایل نقلیه، کاهش تصادفات احتمالی و ساماندهی وسایل نقلیه فاقد پلاک پلیس راهور و ماموران انتظامی شهرستان در ۲ هفته ۳۷ دستگاه وسیله نقلیه متخلف را توقیف و اعمال قانون کردند.

وی افزود: برخورد با وسایل نقلیه فاقد پلاک یا دارای پلاک مخدوش و رانندگان فاقد مدارک قانونی و همچنین مقابله با آلودگی صوتی و ناهنجاری‌های اجتماعی، از جمله اهداف اجرای این طرح بوده است.

فرمانده انتظامی شهرستان اندیکا با تأکید بر رعایت قوانین و مقررات، به شهروندان توصیه کرد: هنگام رانندگی ضمن همراه داشتن مدارک مثبته و گواهینامه معتبر، از استفاده از وسایل نقلیه فاقد پلاک یا دارای پلاک مخدوش خودداری کرده و در راستای ارتقای نظم و امنیت اجتماعی با پلیس همکاری کنند.

منبع: پلیس خوزستان