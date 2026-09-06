سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، گفت: هرگونه کمک مالی به مدارس، اعم از مدارس خاص یا دولتی، باید کاملاً داوطلبانه باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش وپرورش در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: کمبود معلم یک واقعیت است و تأمین آن موضوعی جداگانه؛ ما با چالش کمبود مواجهیم، اما این نیاز از طریق راهکارهای مختلف پوشش داده شده و برآورد ما این است که در مهر هیچ کلاسی بدون معلم تشکیل نشود. البته در برخی از مناطقی که تراکم جمعیت وجود دارد، کمبود داریم.

سخنگوی آموزش و پرورش افزود: در مدارس خاص از جمله تیزهوشان و نمونه‌دولتی، آیین‌نامه مشخصی وجود دارد و هزینه‌های آن‌ها از پیش تعیین شده است. کمک به مدرسه مجاز است، اما اجباری‌کردن آن خلاف ضوابط است.

فرهادی بر شفافیت در مصرف کمک‌ها نیز تأکید کرد و گفت: هرگونه کمک نقدی یا غیرنقدی باید با اختیار کامل والدین انجام شود و خانواده‌ها نیز اثر آن را ببینند؛ برای نمونه اگر کمک برای هوشمندسازی کلاس اهدا شده، والدین باید شاهد این هوشمندسازی و اثر آن بر پیشرفت تحصیلی فرزندشان باشند.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش درباره شهریه مدارس غیردولتی هم توضیح داد: شهریه این مدارس از دو بخش ثابت و متغیر تشکیل شده است؛ بخش متغیر مربوط به کلاس‌های فوق‌برنامه و ناهار است و در صورت تعطیلی مدرسه، معادل روزهای تعطیل باید به خانواده‌ها بازگردانده شود.