در راستای اجرای تصویب‌نامه هیئت وزیران، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از شرکت‌های واجد شرایط برای مشارکت در طرح خرید اعتباری کالا خانوار‌های مشمول یارانه نقدی دعوت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد: در راستای اجرای تصویب‌نامه شماره ۴۰۴۰/ت۶۵۵۱۴هـ هیئت محترم وزیران، شرکت‌های داوطلب واجد صلاحیت‌های مالی، فنی و حرفه‌ای، می‌توانند برای همکاری در اجرای طرح خرید اعتباری کالا اعلام آمادگی کنند.

بر اساس این فراخوان، شرکت‌های متقاضی باید علاوه بر برخورداری از سوابق و تجربه کاری موثر و مشابه، دارای شبکه گسترده کشوری فروشگاه‌های طرف قرارداد و همچنین سامانه‌های فروش حضوری و مجازی با قابلیت ارائه خدمات خرید اعتباری آنلاین و آفلاین باشند.

کالاهای قابل ارائه در این طرح نیز مطابق با فهرست کالاهای مجاز بوده و شرکت‌های داوطلب باید آمادگی تأمین اعتبار بدون سود، معادل دو برابر مجموع سهم یارانه نقدی ماهانه خانوار برای سرپرستان خانوار مشمول دریافت یارانه نقدی در سراسر کشور را داشته باشند.

شرکت‌های واجد شرایط می‌توانند حداکثر تا تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ با مراجعه به نشانی اینترنتی hadafmandi.ir نسبت به اعلام آمادگی، دریافت فایل درخواست و ثبت مشخصات و درج مدارک و مستندات مربوطه اقدام کنند.

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پس از بررسی درخواست‌ها، مدارک و مستندات ارائه‌شده و احراز شرایط و صلاحیت‌های شرکت‌های متقاضی، نتیجه درخواست همکاری را اعلام خواهد کرد.

گفتنی است صرف ثبت‌نام و اعلام آمادگی در این فراخوان، تعهدی برای سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها جهت انعقاد تفاهم‌نامه یا آغاز همکاری ایجاد نمی‌کند و همکاری نهایی منوط به بررسی و تأیید سازمان و پذیرش شرایط مندرج در تفاهم‌نامه خواهد بود.

برچسب ها: سازمان هدفمندی یارانه‌ها ، خرید اعتباری
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