فیلم سینمایی «ده و بیست دقیقه» به کارگردانی حسن و حسین صیدخانی و نویسندگی داود نوروزی با موضوع شهدای میناب ساخته شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم سینمایی «ده و بیست دقیقه» با نام پیشین «محوطه جریمه» با کارگردانی حسن و حسین صیدخانی و نویسندگی داود نوروزی تولید شده است.

این فیلم با موضوع کودکان مظلوم میناب ساخته شده است و اکنون حدود ۸۰ درصد فیلمبرداری پروژه به پایان رسیده و مراحل ضبط در جنوب کشور همچنان ادامه دارد.

این ۲ فیلمساز پس از تجربه ساخت «مستطیل قرمز» و فیلم سینمایی «رفقای اورژانسی»، این بار پروژه‌ای را با محوریت دانش‌آموزان شهید مدرسه میناب کلید زده‌اند.

این اثر قرار است به زودی در جشنواره‌های معتبر جهانی و همچنین سینما‌های کشور اکران شود.

فیلم سینمایی «مستطیل قرمز» که پیش‌تر با روایتی متفاوت از بمباران مسابقه فوتبال چوار ساخته شده بود، موفق شد در جشنواره FICTS ایتالیا، میان ۱۱۶ کشور شرکت‌کننده، مدال بلورین و لوح زرین را از آن خود کند.

منبع: مهر