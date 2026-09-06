عملیات جست‌و‌جو برای یافتن پیکر امید کریمی، جوان اهل مریوان که در محدوده سد داریان و حوالی روستای ناو همچنان ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرماندار شهرستان سروآباد در بازدید از محل حادثه، اظهار کرد: این جوان شامگاه ۲۴ مردادماه در محدوده سد داریان و حوالی روستای ناو دچار حادثه و غرق شد و بلافاصله پس از وقوع حادثه، عملیات جست‌و‌جو برای یافتن پیکر وی آغاز شد.

فیروز عارفی افزود: در ادامه عملیات، نیرو‌های امدادی و تیم‌های غواصی از مناطق مختلف به محل حادثه اعزام شدند و بخش‌هایی از محدوده با استفاده از تجهیزات تخصصی مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: تیم غواصی آتش‌نشانی مریوان و غواصان منطقه در عملیات جست‌و‌جو حضور داشته‌اند و تلاش‌ها برای یافتن پیکر این جوان همچنان ادامه دارد.

 

برچسب ها: کردستان ، سد داریان ، حوادث غرق شدگی
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