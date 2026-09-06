باشگاه خبرنگاران جوان - حسن عابدینی معاون سیاسی سازمان صدا و سیما در دیدار گروهی از کارشناسان دیپلماسی رسانه وزارت امور خارجه، بر ضرورت نقش‌آفرینی فعال دستگاه سیاست خارجی در عرصه‌های رسانه‌ای تاکید کرد.

حسن عابدینی با اشاره به راهبرد‌های مقتدرانه نیرو‌های مسلح در مقابله با تجاوز‌های نظامی، اظهار داشت که دستگاه سیاست خارجی و به‌ویژه کارشناسان دیپلماسی-رسانه این وزارتخانه، باید به عنوان «زبان گویای جمهوری اسلامی ایران» در عرصه جهانی عمل کنند.

تغییر پارادایم از «مدیریت تنش» به «تنش مدیریت‌شده»

عابدینی در تحلیل وضعیت نظامی و راهبردی کشور گفت: «آمریکا برای اقدام نظامی و تجاوزکارانه خود به ایران که با عنوان “چمن‌زنی” به سایت‌های نظامی و حتی اهداف غیرنظامی انجام می‌شود، نظریه‌ای تولید کرده است؛ اما اقدامات ما، تبدیل به نظریه نشده است.»

وی با اشاره به تغییر راهبرد‌های نظامی و دفاعی کشورمان افزود: «سیاست ما از “صبر راهبردی” تغییر کرده و اکنون از مرحله “مدیریت تنش” به مرحله “تنشِ مدیریت‌شده” رسیده است؛ راهبردی که دبیر شورای عالی امنیت ملی قرار است در مصاحبه‌ای دیگر آن را تبیین کند.»

وی همچنین خاطرنشان کرد: «استنباط هیئت حاکمه آمریکا این بود که هر اقدامی علیه کشورمان انجام دهند، ما تنش را مدیریت می‌کنیم؛ اما ما عکس این راهبرد را در پیش گرفتیم و حتی شلیک به ناو‌های آنان را در دستور کار قرار دادیم که این همان راهبردی است که دیپلمات‌های کشورمان باید آن را در سطح جهانی تبیین و توجیه کنند.»

تقویت تعامل میان رسانه ملی و وزارت امور خارجه

معاون سیاسی صدا و سیما با اشاره به تعامل و هماهنگی مطلوب میان معاونت سیاسی رسانه ملی و وزارت امور خارجه، بر اهمیت انتقال اخبار از سفارتخانه‌ها تاکید کرد.

وی گفت: «کارشناسان دیپلماسی-رسانه این وزارتخانه، حتی در کشور‌هایی که رسانه ملی دفتر خبری ندارد، می‌توانند اخبار رویداد‌های مرتبط، جشنواره‌ها، نشست‌ها و مراسم سفارتخانه‌های کشورمان را برای انعکاس در اداره کل اخبار خارجی به ما ارائه دهند.»

وی همچنین افزود: «موضوعات فرهنگی و اجتماعی سایر کشور‌ها که می‌تواند برای جامعه ایران ایجاد انگیزه کند، از دیگر عرصه‌های مهم همکاری بخش دیپلماسی وزارت امور خارجه با رسانه ملی است.»

ضرورت گذار از تبلیغات دفاعی به عملیات تهاجمی رسانه‌ای

عابدینی با اشاره به تجربه کشور در جنگ‌های اخیر، بر ضرورت تقویت دیپلماسی عمومی تاکید کرد و گفت: «با وجود پیشگامی کشور‌های حریف در عرصه تبلیغات و تجربه کمتر ما در این حوزه، برخی تولیدات کشورمان در جنگ‌های اخیر، مانند کاریکاتور و لِگو، بسیار تاثیرگذار بود. آثار بسیار خوب سفارتخانه‌های ما توجه رسانه‌های بزرگی همچون رویترز و نیویورک تایمز را جلب کرد و آنها تصریح کردند که ایران در عرصه رسانه‌ای و تبلیغاتی، دست به “عملیات تهاجمی” زده است.»

وی در پایان تاکید کرد: «ما برای انعکاس محتوای تولیدی سفارتخانه‌ها که موجب غرور ملی شود، آمادگی کامل داریم. شبکه بین‌المللی خبر با ظرفیت ۲۴ ساعته خود آماده همکاری است تا ارزش‌های کشورمان را برای افکار عمومی جهان منعکس کند. تاثیر برخی از این آثار فرهنگی، گاهی از یک لشگر نظامی بالاتر است، زیرا بر افکار عمومی در سراسر جهان اثر می‌گذارند.»

در این نشست، مدیرکل رسانه‌های داخلی وزارت امور خارجه نیز با اشاره به همکاری‌های چشمگیر دو نهاد در طول جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه، ابراز امیدواری کرد که این هم‌افزایی در وقایع پیش رو نیز افزایش یابد.

محسن شمسی زاده افزود: سفارتخانه‌های ایران در دیگر کشور‌های جهان با همکاری دفاتر خبری صدا و سیما می‌توانند، منافع ملی را بیش از پیش تامین کنند.

در حاشیه این دیدار، کارشناسان دیپلماسی رسانه وزارت امور خارجه از تحریریه‌های مختلف اداره کل اخبار خارجی خبرگزاری صدا و سیما دیدن کردند.

منبع: رسانه ملی