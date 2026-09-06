واژگونی چهارچرخ در محمودآباد جان یک دختر ۲۶ ساله را گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر علی عباسی مدیرکل پزشکی قانونی مازندران بابیان اینکه واژگونی یک دستگاه چهارچرخ در ساحل یکی از شهرک‌های خصوصی در شهرستان محمودآباد، جان دختر ۲۶ ساله را گرفت و دو نفر دیگر را مصدوم کرد با هشدار نسبت به خطرات استفاده از وسایل نقلیه تفریحی و چهارچرخ‌ها، بر ضرورت رعایت نکات ایمنی و توجه جدی به توصیه‌های پیشگیرانه تأکید کرد.

او با اشاره به اینکه موتور چهار چرخ در صورت سرعت بالا در شن‌های نرم می‌تواند باعث واژگونی، بی‌احتیاطی و رعایت نکردن اصول ایمنی می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد، افزود: استفاده‌کنندگان از چهارچرخ باید ضمن رعایت مقررات و دستورالعمل‌های ایمنی، استفاده از کلاه ایمنی، تردد در مسیر مجاز، از انجام حرکات، نمایشی پرخطر و استفاده از این وسایل در شرایط نامناسب خودداری کنند.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران همچنین بر ضرورت استفاده از تجهیزات ایمنی مناسب و نظارت بر نحوه استفاده از وسایل نقلیه تفریحی تأکید کرد و خواستار توجه بیشتر خانواده‌ها و مسئولان مربوطه برای پیشگیری از تکرار حوادث مشابه شد.

منیع:روابط عمومی پزشکی قانونی مازندران

برچسب ها: حادثه واژگونی ، پزشکی قانونی مازندران
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