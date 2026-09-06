فرمانده پایگاه دریابانی بندرعباس از کشف ۵۰۰ تن برنج قاچاق در یک تعقیب و گریز دریایی با قاچاقچیان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ اسلام توحیدی پور فرمانده پایگاه دریابانی بندرعباس گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تشدید برخورد با قاچاقچیان، مرزبانان بندرعباس با اقدامات اطلاعاتی، شناور حامل کالای قاچاق را در این شهرستان شناسایی کردند.

وی ادامه داد: مرزبانان پس از تعقیب و گریز موفق به توقیف یک فروند لنج و کشف مقادیری کالای قاچاق شامل ۵۰۰ تن برنج خارجی و ۳۸۷ ثوب البسه مردانه قاچاق شدند.

فرمانده پایگاه دریابانی بندرعباس با اشاره به دستگیری ۶ نفر متهم، ارزش کالای کشف شده را ۲۲۰ میلیارد ریال اعلام کرد.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب گفت: یک خط لوله پنج کیلومتری انتقال سوخت قاچاق و ۱۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در سواحل شهرستان میناب کشف شد.

سرهنگ داوود میرعالی اضافه کرد: مرزبانان پایگاه دریابانی میناب با اشراف اطلاعاتی و رصد فعالیت قاچاقچیان، از استفاده آنان از یک خط لوله مخفی برای انتقال سوخت قاچاق به شناور‌های متخلف در دریا مطلع شدند و رسیدگی به موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مرزبانان پس از حضور در منطقه و انجام اقدامات اطلاعاتی و میدانی، موفق به شناسایی یک خط لوله انتقال سوخت شدند که به صورت ماهرانه در زیر ماسه‌های ساحلی مخفی شده و تا اعماق دریا امتداد یافته بود.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب ادامه داد: بررسی‌ها نشان داد قاچاقچیان این خط لوله را به طول پنج هزار متر از ساحل به دریا کشیده و از طریق آن سوخت قاچاق را به شناور‌های متخلف منتقل می‌کردند.

سرهنگ میرعالی تصریح کرد: مأموران در عملیاتی هدفمند، ضمن جمع‌آوری و انهدام این خط لوله، موفق به کشف ۱۵ هزار لیتر گازوئیل قاچاق شدند و مسیر انتقال سوخت توسط قاچاقچیان را مسدود کردند.

وی با بیان اینکه شناسایی و دستگیری عوامل دخیل در این پرونده در دستور کار قرار دارد، گفت: برابر اعلام کارشناسان، ارزش ریالی سوخت کشف شده، بیش از ۶۰۰ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال برآورد شده است.

برچسب ها: قاچاق برنج ، گشت دریایی
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