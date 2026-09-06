رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، از برگزاری آزمون کارشناسی سال ۱۴۰۵ خبر داد و زمان ثبت‌نام و برگزاری این آزمون را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین دادخواه رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری با اشاره به برگزاری آزمون کارشناسی در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: آزمون کارشناسی سال ۱۴۰۵ به استناد ماده (۴) قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار، در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری با تشریح زمان‌بندی این آزمون افزود: ثبت‌نام آزمون کارشناسی سال ۱۴۰۵ از روز دوشنبه ۶ مهرماه ۱۴۰۵ آغاز شده و تا روز یکشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

وی همچنین اعلام کرد: آزمون کارشناسی سال ۱۴۰۵ روز پنجشنبه ۱۹ آذرماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

دادخواه در ادامه با اشاره به روند اعلام نتایج آزمون کتبی گفت: نتایج آزمون کتبی، حدود ۴۰ روز کاری پس از برگزاری آزمون، از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر خواهد شد.

رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری در پایان تأکید کرد: جزئیات و اطلاعیه‌های تکمیلی مربوط به فرآیند ثبت‌نام و برگزاری آزمون، از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

منبع: شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری

برچسب ها: کارشناسان رسمی دادگستری ، کارشناسی دادگستری
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