ترامپ در بحبوحه جنگ تجاری با کانادا، اختلاف ارزش دلار دو کشور را «غیرقابل‌قبول» خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از اختلاف نرخ میان دلار کانادا و آمریکا انتقاد کرد و این «عدم تعادل» را غیرقابل‌قبول دانست.

ترامپ در شبکه اجتماعی خود نوشت: «عدم تعادل دلار کانادا در برابر آمریکا غیرقابل‌قبول است. این وضعیت سال‌ها همین‌طور بوده، اما دیگر قرار نیست ادامه پیدا کند».

ترامپ توضیح بیشتری درباره منظور خود از این اظهارات ارائه نکرد.

دلار کانادا در بیشتر ۱۵ سال گذشته ارزش کمتری از دلار آمریکا داشته است. در این مدت، هر دلار آمریکا به‌طور میانگین حدود ۱.۲۴ دلار کانادا ارزش داشته است. از سال ۲۰۱۵ نیز نرخ برابری دو ارز عمدتاً بین ۱.۲۰ تا ۱.۴۵ دلار کانادا به ازای هر دلار آمریکا بوده است. دلار کانادا تنها در بخشی از رونق بازار کالا‌ها بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ توانست به ارزش برابر یا حتی بالاتر از دلار آمریکا برسد.

این نابرابری باعث می‌شود کالا‌های کانادایی برای خریداران آمریکایی ارزان‌تر و کالا‌های آمریکایی برای مصرف‌کنندگان کانادایی گران‌تر شوند. 

انتقاد ترامپ در حالی مطرح شده که او در بحبوحه جنگ تجاری جاری میان دو کشور، بار‌ها از کسری تجاری آمریکا در برابر کانادا انتقاد کرده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: دونالد ترامپ ، دلار آمریکا ، آمریکا و کانادا
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