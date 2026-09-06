رئیس اداره حفاظت محیط زیست بابل از کشف و ضبط ۳۰ قبضه سلاح شکاری به همراه ادوات شکار، از شکارچیان غیرمجاز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - حسین نژاد رئیس اداره محیط زیست بابل گفت: طی هفته اخیر مامورین یگان حفاظت محیط زیست بابل با اطلاع از اقدام برخی شکارچیان نسبت به شکار پرنده در آب‌بندان‌های سطح شهرستان، اقدام به جلوگیری از شکار و کشف و ضبط ادوات آن نمودند.

حسین نژاد با اشاره به کشف ۳۰ قبضه سلاح شکاری در این عملیات افزود ۳۰ قبضه اسلحه و مقادیر زیادی فشنگ را از دست شکارچیان غیرمجاز ضبط شد.

وی ادامه داد: این اسلحه‌ها دارای مجوز هستند ولی به دلیل آنکه در ایام شکار ممنوع اقدام به شکار نمودند توسط محیط زیست ضبط گردید و پرونده آنان هم جهت سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بابل با هشدار به آسیب‌زنندگان محیط زیست گفت:این ایام هیچ مجوزی برای شکار از سوی سازمان صادر نگردیده و هرگونه اقدامی در این خصوص تخلف و جرم تلقی می‌شود و در صورت مشاهده ادوات و سلاح آنان مطابق قانون کشف و ضبط می‌شود.