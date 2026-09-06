باشگاه خبرنگاران جوان - ایران با کامبک مقابل میزبان به چین رسیدبه گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، تیم ملی فوتبال جوانان ایران از ساعت ۱۵:۳۰ امروز (یکشنبه) در آخرین دیدار خود در گروه C مرحله انتخابی جام ملت‌های زیر ۲۰ سال آسیا را در ورزشگاه ویت‌تری مقابل ویتنام برگزار کرد.

جوانان ایران که در نخستین دیدار خود در این مرحله، فلسطین را با نتیجه ۲ بر یک شکست داده و در بازی دوم با همین نتیجه مغلوب کره شمالی شدند. با پیروزی ۳ بر یک در دیدار امروز ۶ امتیازی شده و در نهایت به عنوان یکی از تیم‌های برتر دوم به جام ملت‌های زیر ۲۰ سال رسیدند.

نیمه نخست این دیدار با وجود خلق چند موقعیت مناسب از سوی ملی‌پوشان جوان ایران، با گل دقیقه ۴۰ انگوین، یک بر صفر به سود میزبان به پایان رسید.

ایران در نیمه دوم نمایش متفاوتی داشت و با ارائه بازی برتر، در نهایت موفق شد نتیجه را جبران کرده و به دومین پیروزی خود در مرحله انتخابی دست پیدا کند.

در دقیقه ۵۰ روی پرتاب اوت بلند امیرمحمد کریمی و اثرگذاری عرفان خدادادیان با ضربه سر، محمدمهدی جان‌نیا توپ را در اختیار آرین معالی قرار داد تا این بازیکن با ضربه‌ای دقیق از مقابل دروازه، گل تساوی ایران را به ثمر برساند.

در دقیقه ۶۱ هم درپی خطای دروازه‌بان ویتنام روی مهدی چشم‌براه، داور به سود ایران اعلام پنالتی کرد. ماهان بهشتی پشت توپ ایستاد و با ضربه‌ای دقیق به گوشه سمت راست دروازه، گل دوم ایران را به ثمر رساند.

در دقیقه ۳+۹۰ هم ابوالفضل زاده‌عطار پس از پنالتی گرفتن از بازیکن حریف، خودش پشت توپ ایستاد و برخلاف جهت حرکت دروازه‌بان ویتنام، با فرستادن توپ به سمت راست دروازه ایران را به گل سوم رساند.

امیرمهدی مقصودی، محمدامین حسینی، ابوالفضل کاظمی، امیرمحمد کریمی، محمد اکبری (۴۶ـ ماهان علیپور)، محمدمهدی جان‌نیا، آرین معالی، مهدی چشم‌براه(۸۸_ پویا اسمی)، بنیامین علیپور (۴۶_ جعفر اسدی)، ماهان بهشتی (۶۸ ـ امیرمهدی یحیایی) و عرفان خدادادیان(۸۰_ ابوالفضل زاده عطار) برای تیم کشورمان به زمین رفتند.

هاریش کوندو از هند با کمک اجلال هالدر هندی و سعد سعود از عربستان قضاوت این بازی را برعهده داشتند.