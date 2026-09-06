ایال زمیر با هشدار درباره تشدید تنش برای ارتش صهیونیستی، خواستار آمادگی برای حملات غافلگیرکننده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش صهیونیستی هشدار داد که این رژیم در «دوره‌ای پرتنش و بی‌ثبات در تمامی جبهه‌ها» قرار دارد.

او در جریان یک رزمایش ناگهانی و جلسه ارزیابی با فرماندهان ارشد ارتش صهیونیستی گفت: «ما در تمامی جبهه‌ها در دوره‌ای پرتنش و بی‌ثبات قرار داریم و خود را برای دوره تعطیلات پیش‌رو آماده می‌کنیم. اما مبنای آمادگی ارتش، آماده‌باش برای مقابله با یک حمله غافلگیرکننده است».

زمیر گفت که این رزمایش، وقوع یک جنگ چندجبهه‌ای را شبیه‌سازی می‌کند.

به طور جداگانه، روزنامه عبری «معاریو» گزارش داده است که این رزمایش غافلگیرکننده برای واکنش به سناریو‌های ناگهانی و چندجبهه‌ای آغاز شده است.

منبع: آناتولی