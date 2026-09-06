دیدار تیم‌های فوتبال اورتون و منچستریونایتد در هفته سوم لیگ برتر انگلیس با تساوی به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - دریکی از حساس‌ترین بازی‌های هفته سوم لیگ برتر فوتبال انگلیس تیم فوتبال اورتون در ورزشگاه خانگی اش هیل دیکینسن میزبان منچستریونایتد بود.

نیمه اول این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید، اما در نیمه دوم شیاطین سرخ هجومی‌تر بازی را آغاز کردند و در دقیقه ۴۶ برایان امبومو با حرکتی انفرادی دفاع اورتون را بهم ریخت و با ضربه استادانه دروازه جردن پیکفورد را باز کرد.

در ادامه اورتون با حمایت هوادارانش برای جبران گل خورده تلاش زیادی کرد و در دقیقه ۸۳ تایریک جورج با شوتی تماشایی و سنگین گل تساوی بخش را به ثمر رساند، اما ۵ دقیقه بعد بنجامین ششکو با ضربه سر گل دوم منچستری‌ها را زد تا شادی به اردوگاه شیاطین سرخ برگردد.

درحالی که تصور می‌شد بازی با برتری شاگردان مایکل کریک به پایان برسد اینسلی مایتلند نیلز مدافع اورتون  با شوتی زیبا در دقیقه ۶+۹۰ گل تساوی را زد تا بازی با تساوی ۲ - ۲ به پایان برسد.

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برچسب ها: لیگ برتر انگلیس ، منچستریونایتد ، اورتون
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