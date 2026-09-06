رئیس فیفا مجددا برای ریاست این نهاد نامزد خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - جیانی اینفانتینو رئیس فیفا پیشتر اعلام کرده بود در ماه مارس سال آینده برای چهارمین دوره ریاست فیفا نامزد خواهد شد، اما طرح فروش ۲۰ درصد از سهم مسابقات جام جهانی و دیگر رویدادهای فیفا، با درخواستهایی برای کنارهگیری از سوی یوفا، کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) و کونکاکاف (CONCACAF) مواجه شد.
سخنگوی فیفا در بیانیهای گفت: رئیس فیفا در ماه آوریل اعلام کرد که در سال ۲۰۲۷ برای انتخاب مجدد نامزد خواهد شد. طبیعتاً هیچ چیز تغییر نکرده است. آقای اینفانتینو در انتخابات مجدداً نامزد خواهد شد.
این بیانیه پس از آن منتشر شد که اینفانتینو روز شنبه و در جریان حضورش در جام جهانی زیر ۲۰ سال در لهستان، در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا از تحولات پرتنش شش هفته اخیر ابراز پشیمانی میکند یا نه، از اظهارنظر مستقیم خودداری کرد.
او گفته بود: حرفهای زیادی برای گفتن وجود دارد، اما جای درست و زمان مناسب برای گفتن آنها فرا خواهد رسید.
تا این لحظه، هیچ فردی بهطور رسمی نامزدی خود را برای رقابت با اینفانتینو در انتخابات سال آینده اعلام نکرده است.