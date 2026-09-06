همزمان با شتاب توسعه زیرساخت‌های سلامت، آیین رونمایی از تجهیزات پزشکی جدید مراکز درمانی آذربایجان‌غربی با اعتبار بالغ بر یک همت، با حضور استاندار و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد و استان در آستانه تحولی تازه در خدمات بهداشتی و درمانی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ آیین رونمایی از تجهیزات پزشکی جدید مراکز درمانی استان با حضور استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد. در این مراسم، از رضا رحمانی به پاس حمایت‌های ایشان از بخش بهداشت و درمان قدردانی به عمل آمد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این آیین با تأکید بر ضرورت ارتقای سطح خدمات بهداشتی و درمانی اظهار کرد: سرانه بهداشت و درمان استان از میانگین کشوری پایین‌تر است و تمام تلاش مدیریت استان بر این استوار است که با توسعه زیرساخت‌ها و تأمین تجهیزات به‌روز، سطح خدمات درمانی و دسترسی مردم به امکانات مطلوب افزایش یابد.

وی ادامه داد: باید ظرفیت‌های درمانی آذربایجان‌غربی به جایگاهی برسد که بتواند میزبان بیماران سایر استان‌ها و حتی کشورهای همجوار باشد.

استاندار آذربایجان‌غربی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه گردشگری سلامت خاطرنشان کرد: راه‌اندازی و توسعه گردشگری سلامت یکی از اهداف مهم مسیر تقویت خدمات بهداشتی و درمانی استان بوده و آذربایجان‌غربی می‌تواند با تکیه بر ظرفیت‌های خود به یکی از مقاصد مهم درمانی منطقه تبدیل شود.

گفتنی است این تجهیزات با اعتبار بالغ بر یک همت خریداری شده و طیف وسیعی از امکانات شامل ۲۵ دستگاه آمبولانس مجهز به آخرین امکانات روز، ترالی‌های اورژانس، تجهیزات و امکانات اتاق عمل، ابزارهای جراحی و ایستگاه پمپ بنزین اختصاصی آمبولانس‌ها را در بر می‌گیرد. این تجهیزات با هدف ارتقای کیفیت و سرعت خدمات درمانی تهیه شده و در ۲۳ بیمارستان و ۲۰ شبکه بهداشت و درمان استان توزیع خواهد شد.

رونمایی از تجهیزات یک‌همتی سلامت در آذربایجان‌غربی؛ گامی بلند برای ارتقای خدمات درمانی

رونمایی از تجهیزات یک‌همتی سلامت در آذربایجان‌غربی؛ گامی بلند برای ارتقای خدمات درمانی

رونمایی از تجهیزات یک‌همتی سلامت در آذربایجان‌غربی؛ گامی بلند برای ارتقای خدمات درمانی

برچسب ها: تجهیزات درمانی ، رونمایی
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