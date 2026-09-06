باشگاه خبرنگاران جوان ـ آیین رونمایی از تجهیزات پزشکی جدید مراکز درمانی استان با حضور استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد. در این مراسم، از رضا رحمانی به پاس حمایت‌های ایشان از بخش بهداشت و درمان قدردانی به عمل آمد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این آیین با تأکید بر ضرورت ارتقای سطح خدمات بهداشتی و درمانی اظهار کرد: سرانه بهداشت و درمان استان از میانگین کشوری پایین‌تر است و تمام تلاش مدیریت استان بر این استوار است که با توسعه زیرساخت‌ها و تأمین تجهیزات به‌روز، سطح خدمات درمانی و دسترسی مردم به امکانات مطلوب افزایش یابد.

وی ادامه داد: باید ظرفیت‌های درمانی آذربایجان‌غربی به جایگاهی برسد که بتواند میزبان بیماران سایر استان‌ها و حتی کشورهای همجوار باشد.

استاندار آذربایجان‌غربی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه گردشگری سلامت خاطرنشان کرد: راه‌اندازی و توسعه گردشگری سلامت یکی از اهداف مهم مسیر تقویت خدمات بهداشتی و درمانی استان بوده و آذربایجان‌غربی می‌تواند با تکیه بر ظرفیت‌های خود به یکی از مقاصد مهم درمانی منطقه تبدیل شود.

گفتنی است این تجهیزات با اعتبار بالغ بر یک همت خریداری شده و طیف وسیعی از امکانات شامل ۲۵ دستگاه آمبولانس مجهز به آخرین امکانات روز، ترالی‌های اورژانس، تجهیزات و امکانات اتاق عمل، ابزارهای جراحی و ایستگاه پمپ بنزین اختصاصی آمبولانس‌ها را در بر می‌گیرد. این تجهیزات با هدف ارتقای کیفیت و سرعت خدمات درمانی تهیه شده و در ۲۳ بیمارستان و ۲۰ شبکه بهداشت و درمان استان توزیع خواهد شد.