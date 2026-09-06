استاد میرزاحسین کریمی مراغه‌ای دارای نشان درجه یک هنری است و گواهینامه هنری درجه یک شعر آیینی کشور طی سال ۱۳۹۹ به پاس ۸۹ سال فعالیت شعری به وی اعطا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی- اعطای این نشان هنری به پاس سرودن بیش از ۳۵۰ هزار بیت شعر اجتماعی، طنز، مداحی و مرثیه توسط این شاعر بلند آوازه آذربایجان به ایشان تعلق گرفت.

اشعار اجتماعی و طنز استاد کریمی در قالب ۲۵ جلد کتاب رنگارنگ و اشعار مرثیه و مداحی این استاد در قالب ۳۰ جلد چاپ و منتشر شده است.

این شاعر معاصر خطه آذربایجان متولد ۱۳۱۰ در مراغه و ساکن این شهر بوده و ادامه‌دهنده سبک سنّتی و کلاسیک شعر است؛ استاد کریمی بیشتر در اشعار طنز خود رسم و رسوم زمان خود را به باد انتقاد گرفته است.

اکثر اشعار او هرچند به ترکی آذربایجانی سروده شده‌ است ولی به علت مقید بودن به سبک قدیم و اوزان شعری، با تعبیرات و اصطلاحات عربی و فارسی بسیاری آمیختگی دارد.

برچسب ها: شاعر بزرگ ، استاد
خبرهای مرتبط
عکس زیبا و نایاب از آرامگاه سعدی شیرازی
عاشقی‌های سعدی به زبان انگلیسی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
شهرستان جلفا در کمک به جبهه مقاومت اول شد
تنها یک درصد از شرکت‌های تعاونی منحله تسویه حساب شده است
پرداخت مطالبات گندمکاران کشور تا پایان شهریور
اطلاعیه قطعی گاز در محور اسپیران
استاد کریمی مراغه‌ای شاعری با آمیزه ای از طنز و عرفان
آخرین اخبار
استاد کریمی مراغه‌ای شاعری با آمیزه ای از طنز و عرفان
شهرستان جلفا در کمک به جبهه مقاومت اول شد
تنها یک درصد از شرکت‌های تعاونی منحله تسویه حساب شده است
اطلاعیه قطعی گاز در محور اسپیران
پرداخت مطالبات گندمکاران کشور تا پایان شهریور
ارج نهادن و تجلیل از خانواده‌های شهدا مهمترین برنامه هفته دفاع مقدس است