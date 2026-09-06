باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - سینوش همتزاده مدیرکل استاندارد چهارمحالوبختیاری، بر نقش این سازمان در تأمین ایمنی و سلامت کالاها و حمایت از تولیدکنندگان محصولات باکیفیت تأکید کرد.
وی با اشاره به چهار محور اصلی فعالیت سازمان ملی استاندارد شامل استانداردسازی، ارزیابی انطباق، اندازهشناسی و تأیید صلاحیت اظهار کرد: طی یک سال گذشته بیش از ۱۰۰ استاندارد ملی در استان تدوین، تجدیدنظر و بازنگری شده که در فرآیند آن، نیازهای صنایع تولیدی و مراکز خدماتی و همسویی با استانداردهای جهانی مورد توجه قرار گرفته است.
مدیرکل استاندارد چهارمحالوبختیاری افزود: در همین مدت بیش از هزار بازرسی از واحدهای تولیدی انجام و بیش از هزار نمونه از محصولات تولیدی استان برداشت و بر اساس استانداردهای مربوطه آزمون شده است.
همتزاده گفت: نتیجه این فرآیند، صدور ۵۷ پروانه کاربرد علامت استاندارد برای فرآوردههای تولیدی و انجام ۱۰۴ مورد تمدید یا ابطال پروانه بوده است.
وی با تأکید بر نظارت جدی بر بازار استان بیان کرد: طی یک سال گذشته بیش از ۵۳۰۰ بازرسی از سطح بازار و مراکز عرضه انجام شده و ۶۵۲ مورد نمونهبرداری و آزمون از کالاهای مختلف بازار صورت گرفته که در موارد عدم انطباق، اقدامات قانونی انجام شده است.
مدیرکل استاندارد چهارمحالوبختیاری همچنین از انجام ۱۰۴۷ بازرسی و آزمون نازلهای سوخت مایع، ۲۱۰ آزمون باسکول وسایل نقلیه چرخدار جادهای و بیش از ۶۰۰ آزمون وسایل توزین سبک در استان خبر داد.
همتزاده ادامه داد: بیش از ۳۸۰ بازرسی از تجهیزات تفریحی مشمول استاندارد اجباری انجام و حدود ۶۰۰ گواهینامه تأیید ایمنی آسانسور برای آسانسورهای مسکونی، اداری و تجاری صادر شده است.
وی با اشاره به آموزش فعالان حوزه استاندارد نیز گفت: در یک سال گذشته حدود ۷ هزار نفر از مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی، کارشناسان رسمی استاندارد و سایر مجموعههای برونسازمانی در دورههای آموزشی مرتبط شرکت کردهاند.
مدیرکل استاندارد چهارمحالوبختیاری در بخش دیگری از سخنان خود به نظارت بر مصرف انرژی و اصالت رتبههای انرژی اشاره کرد و افزود: واحدهای تولیدی انرژیبر موظف به دریافت پروانه استاندارد معیار مصرف انرژی هستند و در صورت رعایت نکردن محدودههای استاندارد، اقدامات قانونی انجام میشود.
همتزاده همچنین از آغاز بازرسی ساختمانهای اداری و دولتی استان در چارچوب اجرای الزامات برچسب انرژی ساختمانها خبر داد و گفت: صدور برچسب انرژی این ساختمانها در دست اقدام است.
وی تأکید کرد: هدف اصلی سازمان ملی استاندارد، تأمین کالای سالم و ایمن برای مردم و همزمان حمایت از تولیدکنندگان محصولات باکیفیت است.