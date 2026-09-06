باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم‌های فوتبال آلومینیوم و استقلال در هفته ششم لیگ برتر امروز یکشنبه ۱۵ شهریور و از ساعت ۱۹ با قضاوت پیام حیدری و در ورزشگاه امام خمینی (ره) به مصاف هم رفتند.

ترکیب آلومینیوم:

محمد خلیفه، امیرمحمد هوشمند، امیر نوری، ابوالفضل قنبری، شروین بزرگ، سیدمهدی مهدوی، سیدمهران موسوی، سعید صادقی، ساسان جعفری‌کیا، عباس کهریزی و امیرحسین امانی‌پور

ترکیب استقلال:

حبیب فرعباسی، سامان تورانیان، سامان فلاح، روزبه چشمی، رستم آشورماتوف، حسین گودرزی، یاسر آسانی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، اسماعیل قلی زاده، علیرضا کوشکی و محمدحسین اسلامی

بازی در دقایق ابتدایی با حملات دو تیم دنبال شد. در دقیقه ۴، یاسر آسانی از جناح راست توپ را روی دروازه ارسال کرد که این توپ بدون برخورد با بازیکنان راهی بیرون شد.

در دقیقه ۶، ابوالفضل قنبری با حرکتی انفرادی و عبور از چند بازیکن استقلال، خود را به محدوده قوس محوطه جریمه رساند و اقدام به شوت‌زنی کرد، اما ضربه او از بالای دروازه به بیرون رفت.

قنبری در دقیقه ۱۲ بار دیگر صاحب موقعیت شد. او از سمت راست وارد محوطه جریمه استقلال شد و پس از شلیک به سمت دروازه، توپ را با فاصله‌ای اندک از کنار تیرک به بیرون فرستاد.

در دقیقه ۲۶، شروین بزرگ از سمت راست به داخل محوطه جریمه نفوذ کرد و ضربه خود را به سمت دروازه زد، اما توپ پس از برخورد به رزاقی‌نیا به کرنر رفت.

چهار دقیقه بعد، سامان تورانیان از پشت محوطه جریمه شانس خود را برای باز کردن دروازه امتحان کرد، ولی شوت او از بالای دروازه عبور کرد.

اوج هیجان در دقیقه ۳۳ رقم خورد؛ جایی که محمد خلیفه با یک واکنش فوق‌العاده مانع از گلزنی استقلال شد. ابتدا ضربه محمدحسین اسلامی را با واکنشی سریع دفع کرد و در ادامه، یاسر آسانی در ریباند صاحب فرصت شد. خلیفه که از واکنش نخست روی زمین افتاده بود، با سرعت خود را به مسیر توپ رساند و با پرشی تماشایی شوت آسانی را نیز مهار کرد تا با یک دبل‌سیو دیدنی، دروازه تیمش را نجات دهد.

نیمه دوم در ساعت ۲۰:۰۶ آغاز شد.

دقیقه ۴۸- بازی آرام دنبال می‌شود و توپ بیشتر در میانه های زمین بین بازیکنان دو تیم در گردش است.

دقیقه ۵۵- شوت عباس کهریزی به شکل خطرناکی از کنار دروازه فرعباسی به بیرون رفت.

دقیقه ۵۶- شوت رضا جبیره در محوطه جریمه استقلال شدت حداشت و در اختیار فرعباسی قرار گرفت.

دقیقه ۶۱- برای استقلال ضربه آزاد شکل گرفت که علیرضا کوشکی پشت توپ ایستاد و اقدام به شوت زنی کرد که باز هم خلیفه با واکنش خوب خود مانع گلزنی استقلال شد.

دقیقه ۶۳- شوت از راه دور علی وطن دوست به تیرک دروازه‌ استقلال برخورد کرد.

دقیقه ۷۰- توپ بیشتر در میانه های زمین در گردش است.

دقیقه ۷۵- سامان تورانیان مدافع استقلال مصدوم شد و زمین بازی را ترک کرد.