باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان کاخ سفید امروز (یکشنبه) برای انجام مذاکرات دیپلماتیک با هدف پایان دادن به جنگ اوکراین وارد کییف شدند.
به گفته یک منبع آگاه از دیدارها، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین درباره آمادگیهای این کشور برای ادامه جنگ در طول زمستان با هیئت آمریکایی صحبت کرده است.
در همین حال، کوشنر و ویتکاف نیز تأکید کردند که خواهان دستیابی به پیشرفت اساسی در مذاکرات پیش از زمستان هستند.
به گفته منابع آگاه، ویتکاف و کوشنر دو بار با زلنسکی و مشاوران ارشد او دیدار کردند و مشاوران امنیت ملی انگلیس، فرانسه و آلمان در سومین نشست حضور داشتند.
پس از دومین دیدار با زلنسکی، فرستادگان ترامپ گفتند از «گفتوگوی جدی» انجامشده خرسند شدهاند و امیدوارند پیشرفت بیشتری حاصل شود.
کوشنر و ویتکاف پس از دیدار با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه در مسکو، به کییف رفتند. گفته میشود این دو نفر و هیئت همراهشان شنبه شب مسکو را ترک کردند، چند ساعت بعد به لهستان رسیدند و سپس از طریق زمینی به کییف رفتند.
این نخستین سفر هر دو نفر به اوکراین محسوب میشود و همچنین بالاترینسطح سفر یک مقام آمریکایی به اوکراین از زمان آغاز دومین دوره ریاستجمهوری ترامپ است.
پیش از این، مقامهای آمریکایی و روس ارزیابی مثبتی از دیدار سهساعته کوشنر و ویتکاف با پوتین در روز شنبه ارائه کردند. در این راستا، یک مقام روس گفت: «کوشنر و ویتکاف در حال تلاش هستند و ما در حال پیشرفت هستیم.»
یک مقام کاخ سفید نیز گفت که ویتکاف، کوشنر و پوتین درباره «برنامه گامهای بعدی» گفتوگو کردند که قرار است در هفتههای آینده اعلام شود.
منبع: آکسیوس