رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال از بررسی فوری تخلفات دیدار تراکتور و کل گهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابوالفضل حسن‌زاده رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درباره حواشی و مسائل مطرح‌شده پیرامون دیدار تیم‌های تراکتور و گل‌گهر اظهار کرد: با توجه به اتفاقات، حواشی و گزارش‌های مربوط به این دیدار، کمیته انضباطی بررسی فوری موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.

او افزود: تمامی موارد و تخلفات احتمالی رخ‌داده در جریان این مسابقه و حواشی پیرامون آن، بر اساس گزارش‌های رسمی و مستندات موجود، با دقت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با تأکید بر ضرورت رعایت نظم و انضباط در تمامی مسابقات گفت: کمیته انضباطی در برخورد با هرگونه تخلف، بدون اغماض و صرفاً بر اساس مقررات و مستندات موجود اقدام خواهد کرد و اجازه نخواهد داد حواشی و رفتار‌های خارج از چارچوب، نظم مسابقات فوتبال را تحت تأثیر قرار دهد.

حسن‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: موضوع دیدار تراکتور و گل‌گهر با قید فوریت در همه ابعاد در حال بررسی است و پس از تکمیل روند رسیدگی، تصمیمات مقتضی مطابق با مقررات اتخاذ و از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

برچسب ها: کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ، فدراسیون فوتبال ، تراکتور ، گل‌گهر سیرجان ، لیگ برترفوتبال
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