سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس از تصویب ماده ۹ طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز خبر داد و گفت: تحریم‌کنندگان ایران حق عبور از تنگه هرمز را ندارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن قشقاوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در توضیح نشست عصر یکشنبه (۱۵ شهریور ۱۴۰۵) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: در این جلسه ادامه رسیدگی به طرح اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت تنگه هرمز با حضور اعضاء و نمایندگان برخی از دستگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت و در جریان رسیدگی به آن، ماده (۹) این طرح به تصویب اعضای کمیسیون رسید.

وی افزود: طبق ماده (۹) که مفاد آن مصوب شد، هر کشور یا اشخاص حقیقی و حقوقی که علیه جمهوری اسلامی ایران تحریم یکجانبه اعمال کنند یا اقدام خصمانه انجام دهند، مشمول ممنوعیت عبور از تنگه هرمز خواهند بود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: به عبارتی عبور شناور‌ها یا محموله‌های مرتبط با آنها از تنگه هرمز ممنوع خواهد بود و در این راستا، دو مرجع نیز برای تشخیص موضوع مذکور تعیین شد.

قشقاوی خاطرنشان کرد: بر اساس این مصوبه، ستاد کل نیرو‌های مسلح مرجع تشخیص دهنده اقدام خصمانه و شورای عالی امنیت ملی مرجع تشخیص دهنده کشور‌ها یا موسسات تحریم کننده و مسدود کننده دارایی‌های ایران خواهند بود.

منبع: ایرنا

برچسب ها: کمیسیون امنیت ملی مجلس ، تنگه هرمز
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