باشگاه‌خبرنگاران جوان؛محبوبه‌کباری - حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در میز اقتصاد با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح‌های ملی مسکن اظهار کرد: اصلی‌ترین طرحی که دولت در حوزه مسکن در حال پیگیری و تمرکز بر آن است، طرح‌های ملی مسکن است.

وی افزود: در این طرح‌ها با تعهد ساخت ۸۵۰ هزار واحد مواجه هستیم که تاکنون ۱۰۰ هزار واحد آن تحویل شده و ۳۰ هزار واحد نیز به مناسبت هفته دولت افتتاح شده و در مراحل تحویل به مردم و ثبت در سامانه قرار دارد.

طاهرخانی با بیان اینکه بخش عمده تعهد ساخت واحدهای مسکونی همچنان باقی مانده است، گفت: امسال با شرایط خاصی مواجه شدیم و نهاده‌های ساختمانی تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتند که این موضوع به‌شدت قیمت تمام‌شده ساخت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: اگر همان روش قبلی را ادامه می‌دادیم، به‌طور حتم پروژه‌ها با بن‌بست و توقف مواجه می‌شدند؛ چراکه ساخت واحدها را با اتکا به آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی پیش می‌بردیم. اگرچه میزان تسهیلات افزایش پیدا کرده، اما توان مالی متقاضیان به همان نسبت افزایش نیافته است، چراکه سایر هزینه‌های زندگی آنها نیز افزایش پیدا کرده است.

وی تصریح کرد: راه‌حل این بود که به‌ویژه در قالب مولدسازی، توان وزارت راه و شهرسازی را پشت این طرح بیاوریم و به‌خصوص از دهک‌های پایین درآمدی حمایت کنیم.

طاهرخانی گفت: یکی از مشکلاتی که در پیشبرد طرح‌های ملی مسکن با آن مواجه بودیم این بود که دهک‌های پایین درآمدی عموماً امکان همراهی مالی با طرح را نداشتند و با افزایش هزینه‌های ساخت، این مسئله دشوارتر نیز شد.

وی افزود: زمانی که متقاضیان توان همراهی با پروژه را نداشته باشند، پروژه با کندی پیشرفت، توقف و تعدیل‌های متعدد مواجه می‌شود و این مسائل شرایط را برای ادامه طرح دشوارتر می‌کند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی یکی دیگر از پیامدهای ناتوانی مالی متقاضیان را خروج غیررسمی آنها از بازار مسکن دانست و اظهار کرد: وقتی متقاضی احساس می‌کند دیگر توان ادامه مسیر را ندارد، به‌صورت غیررسمی واحد خود را واگذار می‌کند و از بازار خارج می‌شود.

طاهرخانی بیان کرد: یکی از اصلی‌ترین آسیب‌های طرح‌های ملی مسکن همین موضوع بود. حتی در طرح مسکن مهر نیز، با وجود اینکه بخش عمده هزینه ساخت در قالب تسهیلات تأمین می‌شد، با این مسئله مواجه بودیم که تصور می‌کردیم در حال خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد هستیم، اما بخشی از این افراد به دلیل ناتوانی مالی، به‌صورت غیررسمی از بازار مسکن خارج می‌شدند.

وی تأکید کرد: این مسئله باید جبران می‌شد و بر همین اساس، برای دهک‌های یک تا چهار درآمدی، سازوکار جدیدی در نظر گرفته‌ایم.

پرداخت تا ۴۰۰ میلیون تومان برای حمایت از دهک‌های یک تا چهار

طاهرخانی توضیح داد: برای دهک‌های یک تا چهار، تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان جایگزین آورده متقاضی می‌شود. مجموعه سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت‌های عمران شهرهای جدید، زمانی که پیمانکاران مطالبات خود را ارائه و صورت‌وضعیت می‌کنند، در قبال آن پرداخت نقدی یا پرداخت در قالب املاک تملک‌شده انجام می‌دهند تا به نوعی تعهد مالی دهک‌های پایین درآمدی جبران شود.

وی افزود: پس از تحویل واحد، این مبلغ در قالب اقساط بلندمدت و به‌صورت قرض‌الحسنه از متقاضی دریافت خواهد شد.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: علاوه بر این، ۴۰۰ میلیون تومان نیز مازاد بر تسهیلاتی که پیش از این به متقاضیان اختصاص پیدا می‌کرد، با نرخ سود پایین در نظر گرفته شده است که نرخ آن در قالب قرض‌الحسنه است و حتی در برخی موارد با بانک مسکن توافق شده که این تسهیلات با نرخ‌های دو تا سه درصد پرداخت شود.

استفاده ۱۵ هزار خانوار از تسهیلات حمایتی دهک‌های پایین

طاهرخانی با اشاره به پایش مستمر طرح‌های مسکن گفت: جلسات پایش مسکن هر هفته با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار می‌شود، چراکه واقعیت این است که اگر روی جزئیات این طرح تمرکز و به مسائل آن ورود نکنیم، طرح با مشکل مواجه خواهد شد.

وی افزود: در جلسه پایش امروز مشخص شد حدود ۱۵ هزار خانوار از تسهیلات مربوط به دهک‌های یک تا چهار استفاده کرده‌اند و تسهیلات قرض‌الحسنه خود را دریافت کرده‌اند. برخی از این خانوارها نیز واحد مسکونی خود را تحویل گرفته‌اند.

تنوع‌بخشی به تسهیلات بانکی بخش مسکن

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به همکاری با بانک مرکزی برای اصلاح نظام تأمین مالی بخش مسکن گفت: با همکاری بانک مرکزی در حال ایجاد تنوع در نظام تسهیلات‌دهی سیستم بانکی در حوزه مسکن و ساختمان هستیم.

طاهرخانی توضیح داد: برخی انبوه‌سازان به وام‌های یک‌ساله و دوساله با نرخ بهره متعارف نیاز دارند. این نوع تسهیلات تاکنون به‌صورت مشخص تعریف نشده است و برخی سازندگان نیز به سرمایه در گردش نیاز دارند.

وی خاطرنشان کرد: با ایجاد تنوع در تسهیلات بانکی می‌توان حوزه ورود بانک‌ها به بخش مسکن را گسترده‌تر کرد تا روندی که در سال‌های گذشته نزولی بوده، دوباره بتواند مسیر صعودی خود را طی کند.

پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن با وجود اختلال در برخی بانک‌ها

طاهرخانی در بخش دیگری از سخنان خود درباره تسهیلات ودیعه مسکن اظهار کرد: در حوزه تسهیلات ودیعه مسکن، انصافاً همکاری سیستم بانکی قابل توجه بوده است، هرچند امسال میزان پرداخت‌ها تا حدودی با انتظارات ما فاصله دارد.

وی دلیل این مسئله را بروز اختلال در فعالیت چهار یا پنج بانک اصلی عنوان کرد و گفت: این بانک‌ها اکنون در حال جبران عقب‌ماندگی خود هستند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: حتی یکی از بانک‌هایی که با مشکل مواجه بود و در مقطعی جزو اولین بانک‌ها محسوب می‌شد، اکنون جلوتر از بانک مسکن پرداخت تسهیلات را آغاز کرده و در حال پرداخت تسهیلات متمم ۸۵۰ میلیون تومانی است.