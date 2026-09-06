باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی دستور داده است شهرک‌های غیرمجاز یهودی‌نشین در کرانه باختری برچیده شود.

به گفته این منابع، دستور نتانیاهو فقط شامل مراکز مسکونی است که بدون مجوز رسمی کابینه صهیونیستی ایجاد شده‌اند. این مراکز معمولاً از کانکس و سازه‌های پیش‌ساخته تشکیل شده‌اند و شمار اندکی از شهرک‌نشینان در آنها سکونت دارند.

هنوز مشخص نیست عملیات برچیدن این مراکز چه زمانی آغاز خواهد شد، اما ادعا شده که تحت فشار دولت دونالد ترامپ، چنین تصمیمی گرفته شده است.

شایان ذکر است که نهاد‌های سازمان ملل تمام شهرک‌های یهودی‌نشین در کرانه باختری را طبق قوانین بین‌المللی غیرقانونی می‌دانند.

اخیرا، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه درخواست کرده اتحادیه اروپا هرگونه تجارت با این شهرک‌ها را متوقف کند.

منبع: رویترز