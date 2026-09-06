رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در آیینی به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، عنوان برگزیده حوزه دیپلماسی حقوقی کشور را از آن خود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در نخستین دوره «جایزه دیپلماسی فرهنگی و عمومی جمهوری اسلامی ایران» به عنوان برگزیده حوزه دیپلماسی حقوقی مورد تقدیر قرار گرفت.

این تقدیر به پاس فعالیت‌ها و اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه تعاملات حقوقی، تقویت همکاری‌های بین‌المللی و نقش‌آفرینی در عرصه دیپلماسی حقوقی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت.

نخستین دوره «جایزه دیپلماسی فرهنگی و عمومی جمهوری اسلامی ایران» با عنوان «دیپلماسی فرهنگی و تعامل با جهان» به همت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد و در این رویداد از برگزیدگان حوزه‌های مختلف مرتبط با دیپلماسی فرهنگی و عمومی تجلیل شد.

در این مراسم، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به عنوان برگزیده حوزه دیپلماسی حقوقی معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت؛ اقدامی که نشان‌دهنده اهمیت نقش جامعه حقوقی کشور در گسترش ارتباطات حقوقی و معرفی ظرفیت‌های حقوقی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌المللی است.

منبع: مروز کارشناسان وکلای دادگستری

برچسب ها: برگزیده ، حوزه دیپلماسی ، حقوقی ، ایران
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