تیم فوتبال پیکان در هفته ششم لیگ برتر فوتبال توانست با نتیجه ۲ بر صفر برابر تیم صنعت نفت آبادان پیروز شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در چارچوب هفته ششم لیگ برتر فوتبال، تیم فوتبال پیکان در ورزشگاه پاس قوامین به مصاف تیم فوتبال صنعت نفت آبادان رفت که در نهایت توانست با نتیجه ۲ بر صفر به برتری برسد.

در دقیقه ۵ بازی، مدافع پیکان با اشتباه مرگبار نزدیک بود که گل به خودی بزند که این اتفاق نیفتاد.

در دقیقه ۱۶ بازی: تیر دروازه ناجی صنعت نفت آبادان شد و توپ وارد دروازه این تیم آبادانی نشد.

در دقیقه ۲۲ بازی، حجت احمدی با پاس فرید امیری توانست گل اول تیم پیکان را به ثمر برساند. همچنین در دقیقه ۵۵ بازی، امیر علی مددی زاده با پاس حجت احمدی توانست گل دوم پیکان را بزند.

در نهایت این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به نفع تیم پیکان به پایان رسید. تیم پیکان با این برد ۸ امتیازی شد و به رده ششم جدول رده بندی صعود کرد و تیم صنعت نفت آبادان با ۴ امتیاز در رتبه هفدهم باقی ماند.