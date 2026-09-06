وزیر انرژی آمریکا درباره آینده توافق هسته‌ای ابراز تردید کرده و اظهارات جنگ‌طلبانه‌ای را درباره توانمندی‌های هسته‌ای ایران مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا می‌گوید که ممکن است توافق هسته‌ای با ایران به نتیجه نرسد و در اظهاراتی جنگ‌طلبانه مدعی شد که شاید آمریکا در نهایت «توانمندی‌های هسته‌ای تهران را از بین ببرد».

رایت در گفت‌و‌گو با شبکه‌ای‌بی‌سی نیوز گفت: «ممکن است توافق هسته‌ای در کار نباشد. ممکن است صرفاً نابود کردن توانمندی آنها برای انجام این کار باشد. باید توانمندی آنها برای انجام این کار را نابود کنیم. آنها همچنین زیرساخت عظیمی برای تولید موشک ساخته‌اند که امروز شاهد شلیک آنها هستید».

وزیر انرژی آمریکا همچنین درباره جریان نفت از تنگه هرمز ادعا‌هایی را مطرح کرد. او گفت میانگین هفت‌روزه عبور نفت از این تنگه در حال حاضر بیش از ۹ میلیون بشکه در روز است.

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که مراکز رصد مستقل، چنین رقمی را رد می‌کنند. در همین راستا، مرکز عملیات تجارت دریایی انگلیس ساعاتی پیش اعلام کرد که طی ۴۸ ساعت گذشته، فقط ۵۹ کشتی از تنگه هرمز عبور کرده‌اند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: وزیر انرژی آمریکا ، تنگه هرمز ، برنامه هسته‌ای
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