با هوشیاری خادمان حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها زن ۳۷ ساله سارق گوشواره دختربچه‌ها دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -زن ۳۷ ساله‌ای که با سوءاستفاده از شلوغی و ازدحام، گوشواره دختربچه‌های یک تا ۱۰ ساله را در نقاط مرکزی قم سرقت می‌کرد، با هوشیاری خادمان حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها دستگیر شد.

یکی از مالباختگان درباره شیوه سرقت گفت: در میان جمعیت، این زن از پشت چند بار فرزندم را هل می‌داد و زمانی که برگشتیم متوجه شدیم گوشواره دخترم از گوشش خارج شده است. به گفته وی، متهم پس از سرقت، کودک را در میان جمعیت رها می‌کرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از کودکان حتی تصور می‌کردند فرد متهم هنگام سوار شدن به اتوبوس دستش را به گوش آنها زده یا گوششان را کشیده تا سریع‌تر حرکت کنند.

در مواردی که متهم موفق به باز کردن گوشواره نمی‌شده، گوشواره را با کشیدن از گوش کودک جدا می‌کرد که این اقدام موجب جراحت و خونریزی گوش برخی کودکان شده است.

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برچسب ها: سرقت طلا ، پلیس قم
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