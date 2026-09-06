باشگاه خبرنگاران جوان - مهاجرانی گفت: یکی از موضوعاتی که مدت‌هاست ذهن همه را مشغول کرده، در مورد نرخ بنزین است.

وی افزود: همانطور که به مردم قول داده بودیم نرخ بنزین سهمیه‌ای یعنی ۶۰ لیتر بنزین یک هزار و ۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر بنزین سه هزار تومان هیچگونه تغییری نخواهد داشت.

سخنگوی دولت ادامه داد:، اما با توجه به شرایطی که همه شما از ما بهتر می‌دانید و تجربه زیسته همه مردمی است که این روز‌ها در ایران زندگی می‌کنند و سیاست‌گذاری‌هایی که از قبل بوده و باعث شده که ما با یک افزایش مصرف مواجه شویم و طبیعتا جریان عرضه و تقاضا را به هم زده است.

وی با بیان اینکه برای پایداری جریان عرضه و تقاضا و تاب‌آوری ملی باید این را اصلاح کنیم، افزود: لذا اقداماتی را دولت در سمت عرضه انجام داده است مثل افزایش تولید که ان‌شاءالله محمدصادق عظیمی‌فر مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به عنوان سخنگوی تخصصی این موضوع خدمت شما توضیح خواهند داد و همچنین در سمت تقاضا یکسری کار‌هایی صورت گرفته است مثل توجه به حمل و نقل عمومی، سی‌ان‌جی و ال‌پی‌جی کردن بسیاری از خودروها، اما یک اصلاح قیمتی هم خواهیم داشت که نرخ کارت جایگاه از بامداد سه‌شنبه هفدهم شهریور به ۱۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد.

مهاجرانی ادامه داد: در جلسات کارشناسی اعداد بسیار متنوعی گفته می‌شد ولی، چون رئیس جمهور به مردم قول داده بودند و عدد ۱۰ هزار تومان را مطرح کرده بودند، عدد روی همان ۱۰ هزار تومان بسته شد.

وی گفت: من باید این موضوع را تاکید کنم که پس ما ۶۰ لیتر بنزین یک هزار و ۵۰۰ تومان داریم، ۵۰ لیتر بنزین سه هزار تومان داریم و طبق عدد و رقمی که شرکت پالایش و پخش اعلام کرده است، نیاز ۸۵ درصد از مردم عزیزمان با همین ۱۱۰ لیتر برطرف خواهد شد ولی عدد کارت سوخت جایگاه به ۱۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد.

سخنگوی دولت ادامه داد: این را هم باید تاکید کنم که همه عوایدی که ناشی از این افزایش خواهد بود صرف معیشت مردم خواهد شد و طبیعتا در این قضیه گزارش‌های لازم هم به مردم داده خواهد شد.

مهاجرانی افزود: همانطور که عرض کردم محمدصادق عظیمی‌فر به عنوان رئیس سازمان پالایش و پخش به عنوان سخنگوی تخصصی این حوزه هستند که در برنامه‌هایی که شرکت می‌کنند و همینطور گفت‌و‌گو‌های خبری، توضیحات تکمیلی را خدمت مردم عزیز ایران خواهند داد.

وی گفت: بنابراین من جمع‌بندی کنم؛ طبق روال گذشته ۶۰ لیتر بنزین یک هزار و ۵۰۰ تومانی و ۵۰ لیتر بنزین سه هزار تومانی با همان شرایط قبلی در اختیار مردم خواهد بود.

سخنگوی دولت افزود: من تاکید می‌کنم همه آنچه که ظرفیت تولید داخل است، در خدمت و اختیار مردم قرار خواهد گرفت و نرخ بنزین جایگاه‌ها از بامداد سه‌شنبه هفدهم شهریور ماه به نرخ ۱۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به عنوان سخنگوی تخصصی این موضوع در خدمت مردم عزیز برای توضیحات تکمیلی و همینطور خبرنگاران محترم برای پرسش‌های تخصصی خواهند بود.