تیم فوتبال چادر ملو با برتری برابر تیم شمس آذر توانست اولین برد خود را در فصل جاری کسب کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در چارچوب هفته ششم لیگ برتر فوتبال، تیم‌های فوتبال  چادر ملو  و شمس‌آذر قزوین در ورزشگاه شهید نصیری یزد به مصاف یکدیگر رفتند و در نهایت شاگردان سعید اخباری توانستند با نتیجه یک بر صفر به برتری برسند و اولین برد فصل را با حضور هواداران خود جشن بگیرند.  

هر ۲ تیم در نیمه اول از موقعیت نصف و نیمه خود نتوانستند استفاده کنند و  با تساوی بدون گل به رختکن رفتند. اما در نیمه دوم، بازی بازتر شد و موقعیت‌ها افزایش یافت. در این بازه، شمس‌آذر با ضدحملات خطرناک خود فشار را بیشتر کرد و تا پیش از دقیقه ۷۰، درخشش ادسون ماردن در دروازه چادرملو مانع از گلزنی مهمان شد و با واکنش‌های خیره‌کننده، دروازه‌اش را بسته نگه داشت. اما سرانجام در دقیقه ۸۳، قفل دروازه‌ها شکست. رضا محمودآبادی با یک سانتر دقیق، توپ را به محوطه شش قدم فرستاد؛ ضربه اول رنه‌بوبوی هرچند راه به دروازه نبرد، اما فرصت‌طلبی بالای این مهاجم باعث شد در ریباند سریع، توپ را برای بار دوم به سمت دروازه ادیب زارعی بفرستد و گل پیروزی را به ثمر برساند.

چادرملو با کسب اولین سه امتیاز فصل موقتاً تا رتبه سیزدهم جدول صعود کرد.

برچسب ها: تیم چادرملوی اردکان ، لیگ برتر فوتبال
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