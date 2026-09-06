باشگاه خبرنگاران جوان - منوچهر متکی شامگاه یکشنبه در آیین بیست‌وچهارمین سالگرد مرحوم عباس عباسی در مسجد امام خمینی (ره) میناب، افزود: این رخداد‌ها نه‌تنها رویارویی نظامی، بلکه نماد استقامت و غیرت ملی است و شهدای این عرصه‌ها با ایثار خود، مسیر عزت و سربلندی کشور را هموار کردند.

وی با اشاره به جنایت دشمن در مدرسه شجره‌طیبه میناب و حمله به مراسم عروسی در بندر کوهستک، اظهار کرد: این فجایع، چهره واقعی دشمن را آشکار و خون پاک شهدا نیز جریان مقاومت را بالنده‌تر خواهد ساخت.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، با هشدار نسبت به فریب تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان به بصیرت، وحدت و دشمن‌شناسی نیاز داریم تا نقشه‌های استکبار را خنثی کنیم.

متکی خاطرنشان کرد: راه شهدا با هوشیاری، انسجام ملی و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌ها ادامه می‌یابد و به‌زودی شاهد انتقام سخت برای همه جنایت‌های دشمنان خواهیم بود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، مرحوم عباس عباسی را الگوی پیوند اعتقاد و عمل دانست و تاکید کرد: تواضع، زمان‌شناسی و ولایت‌پذیری، منش عملی این چهره هرمزگانی بود.

متکی با گرامیداشت یاد این چهره انقلابی، اظهار کرد: تواضع، نگاه دقیق سیاسی، شناخت زمان و ولایت‌مداری، از برجسته‌ترین ویژگی‌های زندگی او بود.

وی تصریح کرد: در منش مرحوم عباسی هرگز نشانی از تکبر و ریا دیده نمی‌شد و فروتنی، سیاق عملی زندگی او بود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سابقه مبارزاتی وی در دوران پیش از انقلاب، خاطرنشان کرد: زندانی شدن عباس عباسی، گواه پایبندی او به جهاد بود و زندگی را در داشتن عقیده و مجاهدت در راه آن معنا می‌کرد.

متکی، ولایت‌پذیری را دیگر شاخصه مهم این مرحوم عنوان کرد و گفت: این ویژگی نه تنها در کلام، بلکه در رأی، تصمیم‌گیری و تعاملات اجتماعی او متجلی بود و همین انسجام میان گفتار و رفتار، او را به الگویی ماندگار برای نسل امروز تبدیل کرده است.

وی تاکید کرد: تبیین سیره عملی چنین شخصیت‌هایی، راهی روشن برای آینده‌سازان ایران اسلامی است.