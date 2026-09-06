فرستاده کاخ سفید پس از گفت‌و‌گو با زلنسکی تأکید کرد که به دنبال توافقی برای جلوگیری از تکرار درگیری‌ها در اوکراین است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جرد کوشنر، فرستاده کاخ سفید پس از اتمام گفت‌و‌گو‌ها با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین گفت که واشنگتن صرفا به دنبال پایان دادن به جنگ در اوکراین نیست، بلکه می‌خواهد شرایط لازم برای برقراری صلحی پایدار را ایجاد کند.

کوشنر که به همراه استیو ویتکاف، دیگر فرستاده ویژه آمریکا صحبت می‌کرد، گفت که توافق‌های آینده باید از وقوع دوباره درگیری جلوگیری کنند و به اوکراین اجازه دهند کشورش را بازسازی و توسعه دهد.

او گفت: «رئیس‌جمهور ترامپ می‌خواست این پیام را منتقل کنیم که صلح مسئله‌ای بسیار، بسیار دشوار و پیچیده است، اما در عین حال ارزشمند و شایسته حل شدن است. هدف فقط این نیست که بفهمیم چگونه به جنگ کنونی پایان دهیم، بلکه باید ببینیم چگونه شرایط و ترتیبات مناسبی ایجاد کنیم که به صلحی بلندمدت و پایدار منجر شود».

در همین حال، ولودیمیر زلنسکی نیز گفت که اوکراین خواهان «صلحی عادلانه» است.

گفتگوی فرستادگان ترامپ با زلنسکی، ساعاتی پس از گفتگوی آنها با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه انجام می‌شود. در حالی که هیچ پیشرفتی برای پایان جنگ حاصل نشده است.

در همین حال، زلنسکی، که قبل از دیدار با فرستادگان ترامپ اصرار داشت که هرگونه توافقی باید شامل تضمین‌های امنیتی و «صلح آبرومندانه پس از جنگ» باشد، صرفا به گفتن این نکته بسنده کرد که مذاکرات بیشتری در اواخر روز یکشنبه در کنار سران امنیتی اروپا برگزار خواهد شد.

ترامپ روز جمعه گفته بود که این دو نفر پیشنهاد‌های جدیدی را برای پایان دادن به جنگ ارائه می‌دهند، اما آن طور که به نظر می‌رسد، زلنسکی تمایل چندانی برای ارائه امتیازات ارضی نشان نداده است. این بن‌بست، دور‌های قبلی دیپلماسی را نیز متوقف کرده بود.

از طرفی، گفته می‌شود جلسات ویتکاف و کوشنر در مسکو که پشت در‌های بسته در کرملین برگزار شد، بیش از سه ساعت طول کشید. یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی پوتین بعداً در گفت‌و‌گو با خبرنگاران این مذاکرات را سازنده و مفید توصیف کرد، هرچند جزئیاتی در مورد توافقات انجام شده ارائه نداد.

اوشاکوف گفت که این گفت‌و‌گو فراتر از میدان نبرد بود و به سرمایه‌گذاری‌های مشترک اقتصادی بالقوه بین روسیه و ایالات متحده پرداخت.

منبع: آناتولی

برچسب ها: ولودیمیر زلنسکی ، جرد کوشنر ، جنگ اوکراین
خبرهای مرتبط
پوتین دستور توقف سه‌روزه حملات به کی‌یف را صادر کرد
آمریکا طی هفته‌های آینده گام‌های بعدی درباره اوکراین را اعلام می‌کند
پوتین با فرستادگان ترامپ دیدار کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
حملات اسرائیل یک بیمارستان در جنوب لبنان را به‌ طور کامل ویران کرد
وزیر انرژی آمریکا: ممکن است توافق هسته‌ای با ایران محقق نشود
کاهش عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز؛ ۵۹ کشتی در ۴۸ ساعت
احتمال دیدار پوتین و ترامپ در حاشیه اجلاس APEC
ناو آبراهام لینکلن تایلند را به مقصد مأموریت جدید ترک کرد
بیانیه ۸ کشور عربی و اسلامی در محکومیت طرح اسرائیل برای کوچ اجباری فلسطینیان
تلفات سیل در نپال به ۱۳۷۲ نفر رسید/ ۵۵۳۱ نفر همچنان مفقود هستند
ساختمان وزارت دارایی لبنان در حملات اخیر اسرائیل آسیب دید
آلمان طرح مقابله با پهپاد‌ها و حملات سایبری را تدوین کرد
یورش نظامیان اسرائیلی به مدارس کرانه باختری در آغاز سال تحصیلی جدید
آخرین اخبار
حمله خیالی ترامپ به خارک با هوش مصنوعی
تشدید حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان؛ دست کم ۷ نفر به شهادت رسیدند
کوشنر: توافق آینده باید مانع از تکرار جنگ اوکراین شود
کاهش عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز؛ ۵۹ کشتی در ۴۸ ساعت
ادعای رویترز: نتانیاهو به دنبال برچیدن برخی از مسکن‌های یهودی‌نشین در کرانه باختری است
وزیر انرژی آمریکا: ممکن است توافق هسته‌ای با ایران محقق نشود
فرستادگان ترامپ با زلنسکی دیدار کردند
رئیس ستاد ارتش صهیونیستی: در دوره پرتنشی قرار داریم
ترامپ به اختلاف ارزش دلار کانادا و آمریکا اعتراض کرد
لاوروف اتهامات آلمان درباره حمله پهپادی را مقدمه «جنگ واقعی» خواند
احتمال دیدار پوتین و ترامپ در حاشیه اجلاس APEC
حملات اسرائیل یک بیمارستان در جنوب لبنان را به‌ طور کامل ویران کرد
رایزنی وزرای خارجه پاکستان و عربستان درباره منطقه
بیانیه ۸ کشور عربی و اسلامی در محکومیت طرح اسرائیل برای کوچ اجباری فلسطینیان
ویتکاف و کوشنر پس از دیدار از مسکو، وارد اوکراین شدند
ارتش اسرائیل مناطق روستایی قنیطره در جنوب سوریه را گلوله‌باران کرد
ساختمان وزارت دارایی لبنان در حملات اخیر اسرائیل آسیب دید
تلفات سیل در نپال به ۱۳۷۲ نفر رسید/ ۵۵۳۱ نفر همچنان مفقود هستند
وزیر خارجه لبنان پس از هشدارهای امنیتی، کار را از منزل ادامه می‌دهد
ناو آبراهام لینکلن تایلند را به مقصد مأموریت جدید ترک کرد
ریابکوف: امکان نشست سه‌جانبه پوتین، ترامپ و شی را رد نمی‌کنیم
یورش نظامیان اسرائیلی به مدارس کرانه باختری در آغاز سال تحصیلی جدید
نخستین رآکتور نیروگاه هسته‌ای آق‌قویو ترکیه تا پایان ۲۰۲۶ وارد مدار می‌شود
آلمان طرح مقابله با پهپاد‌ها و حملات سایبری را تدوین کرد
۴ شهید در حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
مصر و پاکستان بر لزوم اجرای مجدد تفاهم‌نامه اسلام‌آباد برای کاهش تنش‌های منطقه تأکید کردند
تفحص بیش از ۱۰۰ شهید از زیر آوار غزه پس از دو سال؛ وداع تلخ خانواده‌ها با عزیزان ازدست‌رفته
نماینده کنست: برکناری نتانیاهو نیازی حیاتی برای اسرائیل است
پدافند هوایی روسیه ۲۵۸ پهپاد اوکراینی را طی شب منهدم کرد
نظرسنجی فایننشال تایمز: رضایت از ترامپ به پایین‌ترین سطح تاریخی رسید