باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جرد کوشنر، فرستاده کاخ سفید پس از اتمام گفت‌و‌گو‌ها با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین گفت که واشنگتن صرفا به دنبال پایان دادن به جنگ در اوکراین نیست، بلکه می‌خواهد شرایط لازم برای برقراری صلحی پایدار را ایجاد کند.

کوشنر که به همراه استیو ویتکاف، دیگر فرستاده ویژه آمریکا صحبت می‌کرد، گفت که توافق‌های آینده باید از وقوع دوباره درگیری جلوگیری کنند و به اوکراین اجازه دهند کشورش را بازسازی و توسعه دهد.

او گفت: «رئیس‌جمهور ترامپ می‌خواست این پیام را منتقل کنیم که صلح مسئله‌ای بسیار، بسیار دشوار و پیچیده است، اما در عین حال ارزشمند و شایسته حل شدن است. هدف فقط این نیست که بفهمیم چگونه به جنگ کنونی پایان دهیم، بلکه باید ببینیم چگونه شرایط و ترتیبات مناسبی ایجاد کنیم که به صلحی بلندمدت و پایدار منجر شود».

در همین حال، ولودیمیر زلنسکی نیز گفت که اوکراین خواهان «صلحی عادلانه» است.

گفتگوی فرستادگان ترامپ با زلنسکی، ساعاتی پس از گفتگوی آنها با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه انجام می‌شود. در حالی که هیچ پیشرفتی برای پایان جنگ حاصل نشده است.

در همین حال، زلنسکی، که قبل از دیدار با فرستادگان ترامپ اصرار داشت که هرگونه توافقی باید شامل تضمین‌های امنیتی و «صلح آبرومندانه پس از جنگ» باشد، صرفا به گفتن این نکته بسنده کرد که مذاکرات بیشتری در اواخر روز یکشنبه در کنار سران امنیتی اروپا برگزار خواهد شد.

ترامپ روز جمعه گفته بود که این دو نفر پیشنهاد‌های جدیدی را برای پایان دادن به جنگ ارائه می‌دهند، اما آن طور که به نظر می‌رسد، زلنسکی تمایل چندانی برای ارائه امتیازات ارضی نشان نداده است. این بن‌بست، دور‌های قبلی دیپلماسی را نیز متوقف کرده بود.

از طرفی، گفته می‌شود جلسات ویتکاف و کوشنر در مسکو که پشت در‌های بسته در کرملین برگزار شد، بیش از سه ساعت طول کشید. یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی پوتین بعداً در گفت‌و‌گو با خبرنگاران این مذاکرات را سازنده و مفید توصیف کرد، هرچند جزئیاتی در مورد توافقات انجام شده ارائه نداد.

اوشاکوف گفت که این گفت‌و‌گو فراتر از میدان نبرد بود و به سرمایه‌گذاری‌های مشترک اقتصادی بالقوه بین روسیه و ایالات متحده پرداخت.

منبع: آناتولی