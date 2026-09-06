۵۰ نفر از اقشار مختلف مردم آزادشهر به مناطق عملیاتی غرب و شمالغرب کشور در قالب کاروان راهیان نور اعزام شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سیده معصومه مرتضوی- فرمانده سپاه آزادشهر با اشاره به نقش راهیان نور در انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل جوان گفت: راهیان نور توانسته است مفاهیم ایثار، مقاومت و شهادت را به نسل‌های جدید منتقل کند.

سرهنگ کوهستانی افزود: زائران آزادشهری در استان کرمانشاه از ۴ یادمان شهدا از جمله بازی دراز، مرصاد، شهدای پاوه و تپه‌های الله اکبر بازدید خواهند کرد.

این اردوی معنوی فرصت ارزشمندی است تا نسل نوجوان و جوان از نزدیک با فداکاری‌های رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس آشنا شوند و پیام شهیدان را به نسل‌های آینده منتقل کنند.