باشگاه خبرنگاران جوان - در نشست شورای مدیران سازمان حج و زیارت، آخرین برنامهریزیها برای عملیات عمره و حج ۱۴۰۶ بررسی شد؛ بر اساس برنامه تدوینشده، اعزامهای مرحله نخست عمره از ۱۵ مهرماه تا ۲۰ آذرماه پیشبینی شده است و سازمان بر افزایش ظرفیت اعزامهای زیارتی، ارتقای کیفیت خدمات و مناسبسازی هزینههای سفر تأکید دارد.
علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت، با تأکید بر ضرورت پویایی اعزامهای زیارتی گفت: در شرایط تشدید جنگ اقتصادی و تحریمهای غیرقانونی استکبار جهانی باید از همه ظرفیتهای موجود برای کاهش هزینههای زائران و تداوم کیفیت خدمات استفاده کرد.
وی همچنین بر بهره گیری از ایدههای نو از سوی همکاران و کارگزاران، تلاش در جهت کاهش هزینههای قابل مدیریت و حمایت از دفاتر و کارگزاران زیارتی در شرایط موجود تأکید کرد.
آخرین اقدامات حج ۱۴۰۶ و روند معاینات
اکبر رضایی، معاون حج و عمره سازمان نیز در این جلسه با اشاره به ادامه مرحله استطاعت جسمی متقاضیان حج ۱۴۰۶، از افرادی که تاکنون در بعضی استانها برای معاینه مراجعه نکردهاند خواست هرچه سریعتر به پزشکان معرفیشده از سوی مرکز پزشکی مراجعه کنند.
وی همچنین دریافت رقم طلب زائران را نخستین گام فرایند ویزا عنوان کرد و گفت:این اقدامات مطابق روال و برنامه ریزی در حال پیگیری و اجرا میباشد. ضمن اینکه تمامی برنامه ریزیها مطابق تاکیدات رئیس سازمان زوتر از زمانبندی سنوات گذشته آغاز شده است.
علیاکبر جنگجو، معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت، نیز اعلام کرد: تاکنون حدود ۶۷ درصد متقاضیان حج ۱۴۰۶ به پزشکان معاین مراجعه کردهاند و ۳۳ درصد باقیمانده باید در اسرع وقت برای انجام معاینات اقدام کنند.
مدینه و طائف؛ مقاصد پروازی مرحله نخست عمره
محمدجواد دانشیار، سرپرست موسسه عمره سعادت، نیز از انجام رایزنیها و انعقاد قرارداد با شرکتهای کشور میزبان خبر داد و گفت: در صورت فراهم شدن شرایط، ان شاالله اعزامهای مرحله نخست عمره از ۱۵ مهرماه آغاز و تا ۲۰ آذرماه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: در حال حاضر برای هر پنج روز دو پرواز پیشبینی شده و امکان افزایش ظرفیت نیز وجود دارد. در این برنامه، برای نخستین بار اعزامی به جده پیشبینی نشده و پروازها به فرودگاههای مدینه و طائف انجام میشود تا با کاهش مسیر میقات تا حرم بیت الله طی مسیر طولانی از خستگی زائران بکاهد و شرایط مناسبتری برای تشرف به حرم الهی فراهم کند.
دانشیار با اشاره به پیشبینی ۹ ایستگاه پروازی در تعامل با مسئولان مربوطه گفت: امکان افزایش این تعداد تا ۲۱ ایستگاه نیز در نظر گرفته شده است. همچنین آسیبشناسی خدمات اسکان و اقدامات اجرایی انجام شده و اصلاح نقاط ضعف و ارتقای کیفیت خدمات در برنامه قرار دارد.
منبع: حج و زیارت