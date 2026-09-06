بارسلونا در هفته چهارم لالیگا با نمایش هجومی و درخشان، والنسیا را در مستایا ۵ بر صفر در هم کوبید و به صدر جدول رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ایلیا محمدی - بارسلونا در هفته چهارم رقابت‌های لالیگا نمایشی مقتدرانه ارائه داد و در ورزشگاه مستایا با نتیجه پرگل ۵ بر صفر از سد والنسیا گذشت.

بازی از همان دقایق ابتدایی تحت تأثیر حملات بارسلونا دنبال شد و لامین یامال در دقیقه ۶ نخستین گل آبی‌واناری‌ها را به ثمر رساند. یامال در دقیقه ۹ نیز موفق شد دوباره دروازه والنسیا را باز کند، اما این گل پس از بررسی داور ویدئویی مردود اعلام شد.

برتری بارسلونا ادامه داشت و فرمین لوپز در دقیقه ۲۳ گل دوم را وارد دروازه میزبان کرد. در نیمه دوم نیز حملات شاگردان بارسلونا متوقف نشد و رافینیا در دقیقه ۵۰ اختلاف را به سه گل رساند.

پدری در دقیقه ۷۹ چهارمین گل بارسلونا را به ثمر رساند و در نهایت لامین یامال در دقیقه ۸۴ با دومین گل خود، شب درخشانش را کامل کرد تا بارسلونا با پنج گل از مستایا خارج شود.

بارسلونا در هفته چهارم رقابت‌های لالیگا نمایشی مقتدرانه ارائه داد و در ورزشگاه مستایا با نتیجه پرگل ۵ بر صفر از سد والنسیا گذشت.

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برچسب ها: بارسا ، والنسیا
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