تیم فوتبال سپاهان با برتری برابر تیم استقلال خوزستان به رتبه پنجم جدول رده بندی صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در چارچوب هفته ششم لیگ برتر فوتبال، تیم فوتبال سپاهان امشب ساعت ۱۹ در ورزشگاه نقش جهان پذیرای تیم فوتبال استقلال خوزستان بود که در نهایت طلایی پوشان اصفهانی توانستند با گل لیموچی از سد حریف اهوازی خود عبور کنند و ۳ امتیاز حساس این بازی را به دست آورند.

ترکیب تیم سپاهان

سیدحسین حسینی، آریا یوسفی، محمدامین حزباوی، آرمین سهرابیان، احسان حاج‌صفی، عارف حاجی‌عیدی، امید نورافکن، آرش رضاوند، محمدمهدی لطفی، مهدی لیموچی و کسری طاهری

سرمربی: محرم نویدکیا

ترکیب استقلال خوزستان

ترکیب استقلال خوزستان:

محمدامین رضایی، محمد اهل‌شاخه، سیدمهدی موسوی، علیرضا کرمی، فرزاد جعفری، محمدمهدی احمدی، عباس شرفی، حمید بوحمدان، امید محمدی، امیرحسین فرهادی و عارف رستمی

سرمربی: امیر خلیفه‌اصل

سپاهان از ابتدا مالکیت بیشتری داشت و سعی کرد با نفوذ از کناره‌ها به دروازه استقلال خوزستان برسد. کسری طاهری در دقیقه هشت نخستین موقعیت را از دست داد و دو دقیقه بعد، مهدی لیموچی پس از ورود به محوطه جریمه توپ را به امید نورافکن سپرد، اما شوت این هافبک از پشت محوطه جریمه در اختیار محمدامین رضایی قرار گرفت. ارسال دقیق احسان حاج‌صفی برای محمدمهدی لطفی در دقیقه ۱۵ هم می‌توانست کار را تمام کند، اما ضربه لطفی از دست رضایی عبور نکرد.

با وجود برتری سپاهان، استقلال خوزستان هم نشان داد برای دفاع صرف به اصفهان نیامده است. اشتباه خط دفاعی میزبان در دقیقه ۲۰، فرحانی را در موقعیت تک به تک قرار داد، اما سیدحسین حسینی با خروج و واکنشی به‌موقع اجازه نداد دروازه سپاهان باز شود. استقلال خوزستان در ادامه نیمه اول با نظم دفاعی و فشردگی خطوط، کار را برای مهاجمان سپاهان سخت کرد.

درخشش محمدامین رضایی نیز یکی از دلایل بسته ماندن دروازه استقلال خوزستان در نیمه نخست بود. او در دقیقه ۳۸ ضربه سر کسری طاهری را مهار کرد و در فاصله کوتاهی، دو بار دیگر مقابل حملات سپاهان ایستاد تا نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان برسد. حزباوی نیز در وقت‌های تلف‌شده نیمه اول کارت زرد گرفت.

قفل بازی سرانجام در دقیقه ۵۳ باز شد. امید نورافکن از سمت چپ به محوطه جریمه استقلال خوزستان نفوذ کرد و با پاسی دقیق، مهدی لیموچی را صاحب توپ کرد. لیموچی با حرکت به عرض، مدافع روبه‌رو را از جریان خارج کرد و با ضربه‌ای پای راست و حساب‌شده، توپ را به گوشه دروازه رضایی فرستاد تا نقش‌جهان پس از دقایقی پراضطراب، جشن گل بگیرد.

در نهایت سپاهان با همان تک گل لیموچی، برنده میدان شد تا با ۱۰ امتیاز به کار خود در هفته ششم پایان دهد و با روحیه‌ای بهتر به استقبال دربی اصفهان مقابل ذوب‌آهن برود.