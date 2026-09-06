پژوهشگر و استاد دانشگاه گفت: ملت ایران در طول تاریخ در برابر تهدیدها و تجاوزهای خارجی ایستادگی کرده و امروز نیز حفظ وحدت و انسجام ملی، مهم‌ترین عامل برای عبور از شرایط دشوار است.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی _ محمدحسین رجبی‌دوانی، پژوهشگر و استاد دانشگاه، در یکصد و هشتاد و نهمین شب از برنامه ایستادگی مردم شهرستان سنندج، با اشاره به پیشینه تاریخی ایران اظهار داشت: ایران از قدیمی‌ترین تمدن‌های جهان برخوردار است و ایرانیان پس از ورود اسلام نیز نقش مهمی در گسترش علوم، فرهنگ و تمدن اسلامی ایفا کردند.

او با مرور برخی دوره‌های تاریخی ایران افزود: تجربه تاریخی کشور نشان می‌دهد هر زمان حاکمیت از اقتدار و توان لازم برخوردار بوده، مردم نیز در دفاع از سرزمین خود حضور جدی داشته‌اند و در مقابل، ضعف حکومت‌ها زمینه آسیب‌پذیری کشور را فراهم کرده است.

رجبی‌دوانی با اشاره به دوران قاجار و پهلوی بیان کرد: بخش‌هایی از تاریخ معاصر ایران با ضعف سیاسی، دخالت قدرت‌های خارجی و از دست رفتن بخشی از استقلال کشور همراه بوده است و انقلاب اسلامی مسیر متفاوتی را در زمینه استقلال سیاسی کشور ایجاد کرد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: ایران پس از انقلاب اسلامی با وجود تحریم‌ها و فشارهای خارجی، در حوزه‌های مختلف علمی و فناوری پیشرفت کرده و امروز از ظرفیت‌های قابل توجهی در عرصه‌های علمی، دفاعی و فناورانه برخوردار است.

وی با اشاره به جنگ‌های اخیر، حضور مردم در صحنه را از مهم‌ترین عوامل حفظ انسجام کشور دانست و گفت: دشمنان در شرایطی تلاش می‌کنند جامعه را با فشارهای اقتصادی و سیاسی تحت تأثیر قرار دهند که حفظ وحدت و انسجام ملی می‌تواند مانع تحقق این اهداف شود.

رجبی‌دوانی همچنین بر ضرورت تقویت وحدت میان شیعه و سنی تأکید کرد و گفت: مسلمانان در موضوعات مختلف اعتقادی اشتراکات فراوانی دارند و اعتقاد به منجی موعود یکی از مهم‌ترین این مشترکات است.

او افزود: می‌توان با تکیه بر اشتراکات اعتقادی و فرهنگی، زمینه همکاری بیشتر مسلمانان را فراهم کرد و اجازه نداد اختلافات مذهبی به عاملی برای تضعیف انسجام امت اسلامی تبدیل شود.

این پژوهشگر و استاد دانشگاه در پایان با اشاره به تحولات منطقه گفت: جمهوری اسلامی ایران خود را حامی ملت‌های مظلوم منطقه می‌داند و تقویت وحدت و انسجام داخلی، در کنار افزایش توان علمی و دفاعی، از الزامات عبور از تهدیدهای موجود است.

برچسب ها: ایستادگی ، ایستادگی مردم ، تجمع مردم ، سنندج ، کردستان ، استاد دانشگاه ، رجبی دوانی
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