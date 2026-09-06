پیگیری وزیر کشور از آخرین وضعیت حادثه انفجار تانکر سوخت در کردستان

وزیر کشور، در تماس با استاندار کردستان، ضمن ابراز تأسف و همدردی با خانواده‌های جان‌باختگان حادثه انفجار تانکر سوخت در پلیس‌راه همدان ـ سنندج، بر تسریع در رسیدگی به وضعیت مصدومان و آسیب‌دیدگان تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسکندر مؤمنی، وزیر کشور در تماس با استاندار کردستان،  با تسلیت به مردم استان و خانواده‌های داغدار، دستور پیگیری مستمر امور خانواده‌های جان‌باختگان، مصدومان و دیگر افراد آسیب‌دیده و بررسی خسارت‌های ناشی از این حادثه را صادر کرد.

مومنی همچنین بر هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان برای ارائه حمایت‌های لازم و انجام اقدامات فوری تأکید کرد.

استاندار کردستان نیز گزارشی از آخرین شرایط حادثه، روند عملیات امدادرسانی و اقدامات صورت‌گرفته برای حمایت از مصدومان و خانواده‌های جان‌باختگان ارائه داد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: وزیر کشور ، استان کردستان
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