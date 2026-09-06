پیگیری وزیر کشور از آخرین وضعیت حادثه انفجار تانکر سوخت در کردستان

باشگاه خبرنگاران جوان - اسکندر مؤمنی، وزیر کشور در تماس با استاندار کردستان، با تسلیت به مردم استان و خانواده‌های داغدار، دستور پیگیری مستمر امور خانواده‌های جان‌باختگان، مصدومان و دیگر افراد آسیب‌دیده و بررسی خسارت‌های ناشی از این حادثه را صادر کرد.

مومنی همچنین بر هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان برای ارائه حمایت‌های لازم و انجام اقدامات فوری تأکید کرد.

استاندار کردستان نیز گزارشی از آخرین شرایط حادثه، روند عملیات امدادرسانی و اقدامات صورت‌گرفته برای حمایت از مصدومان و خانواده‌های جان‌باختگان ارائه داد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت