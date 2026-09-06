باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مهدی تارتار سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل ذوبآهن اظهار کرد: یک بازی بسیار مهم با یک تیم با تجربه و با کیفیت داریم. کادرفنی مجرب و شجاعی دارند و همیشه بازیهایی که تیم آقای ویسی انجام میدهد جسورانه است. این به زیبایی بازی کمک میکند. با توجه به اینکه هفته قبل ۲ امتیاز از دست دادیم محکوم به بردن هستیم و تمام تلاشمان را میکنیم که برنده میدان باشیم.
او درباره داوریهای رخ داده در هفتههای اخیر و همچنین گل روز گذشته تراکتور به گلگهر تصریح کرد: نمیتوانیم در مورد تیمهای دیگر اظهار نظر کنیم، اما قطعاً باید یکسری مسائل در کمیته انضباطی، داوران و فدراسیون فوتبال بررسی شوند. نمیتوانم بگویم یک تیم خاص، اما ممکن است اشتباهاتی رخ دهد که شک و شبهه ایجاد شود. امیدوارم بیشتر بررسی شود. هیچ چیزی مثل فوتبالِ پاک به فوتبال ما کمک نمیکند. اگر میخواهیم فوتبالمان پیشرفت کند، باید خیلی روی این مسائل ظرافت داشته باشیم تا خدایی نکرده حقی از تیمی ضایع نشود. همه تیمها تلاش میکنند و باید نتیجه در زمین مشخص شود. با شناختی که از مسئولان دارم مطمئنم که بررسیهای لازم را انجام خواهند داد.
سرمربی پرسپولیس درباره اُفت تیمش در نیمه دوم اظهار کرد: با پرس سنگینی که انجام میدهیم طبیعی است در نیمه دوم کمی تحلیل برویم؛ اما بازی به بازی شرایطمان را بهتر میکنیم. تمام شاخصهها نشان میدهد که در این چند هفته پیشرفت خیلی خوبی داشتیم.
تارتار در واکنش به این پرسش که گفته میشود شاید در فصل جاری جام حذفی برگزار نشود، گفت: چرا نباید برگزار شود؟ اصلا قابل قبول نیست. جام حذفی جام شگفتیهاست. همه تیمها باید این شانس را داشته باشند که جام بگیرند. روی این موضوع تأکید داریم که باید جام حذفی برگزار شود، حتی اگر قرار باشد سه روز سه روز بازی کنیم.
او درباره اینکه چرا دنیل گرا در لیست پرسپولیس حضور ندارد، عنوان کرد: گرا با تیم ما قرارداد دارد. از روزی که آمدم، از هفته دوم مصدوم شده است. مصدومیت هم جزیی از فوتبال است. باید به قراردادی که با او داریم متعهد باشیم.
تارتار درباره رکوردهای شخصی و اینکه تاکنون ۶ بار مقابل ویسی باخته و فقط دو بار برده است، گفت: درست است شخصیت یک تیم با نباختن ارتقا پیدا میکند، اما از نظر من معنی ندارد. شما اگر در دو بازی دو مساوی به دست بیاورید خوب است یا اینکه از دو بازی یکی را ببرید؟ در نهایت آن یک امتیاز در پایان فصل خیلی با ارزشتر میشود تا اینکه رکورد شما از دست برود. سال گذشته پرسپولیس از ملوان و تراکتور ۲ امتیاز گرفته، اما امسال از این ۲ بازی ۳ امتیاز گرفته است. باید به این نکات توجه کنیم، چون هدف پایان فصل، نه اول فصل. برای من رکوردها مهم نیستند. رضایت هواداران اولویت اصلی ماست، اما هوادار هم دوست دارد آخر فصل جام را بگیرد تا اینکه رکورد را از دست بدهد. ارزش جام خیلی بیشتر است.
سرمربی پرسپولیس در ارتباط با دلیل نیمکتنشینی مارکو باکیچ تصریح کرد: بارها گفتهام که فقط ۱۱ بازیکن بازی را شروع میکنند. از همه مهمتر آن اتفاقی است که در تیم ما میافتد. به گل بعد از دربی نگاه کنید، بازیکنانی که روی نیمکت هستند چقدر خوشحالند، حتی بیشتر از نفرات داخل زمین. مهم اتحادی است که در تیم ما وجود دارد. به تناوب از بازیکنان استفاده میکنیم؛ با توجه به شرایط تیم مقابل. از همه مهمتر این است که زودتر به هماهنگی برسیم.
او در واکنش به اینکه «روز گذشته شاهد استفاده از الفاظ زشت توسط سرپرست یکی از تیمها (تراکتور) بودیم و هواداران را ناراحت کرد» گفت: شاید درست نباشد من در مورد این مسئله صحبت کنم، اما تنها راه حل این موضوع برخورد شدید است. فرهنگ بالای ایرانی داریم و نباید به راحتی از این مسائل عبور کنیم. واقعا خیلی زشت است که این فضا ایجاد شده است. جوانان و بازیکنان ما نباید چنین چیزهایی را بشنوند. خیلی وحشتناک است و باید برخورد شود. بحثم شخص خاصی نیست و کلی عرض میکنم. اگر میخواهیم فوتبال ما رشد کند باید این جدیت وجود داشته باشد.
تارتار در مورد آمادگی خوب بیفوما در فصل جاری اظهار کرد: بیفوما خودش هم خواست. در صحبتی که با او در هفتههای اول داشتم، گفتم که چه کیفیتی دارد، منتهی باید خود بازیکن هم بخواهد. او و اورونوف، در سمت چپ با هم رقابت میکنند. در سمت راست هم محبی و عمری رقابت بسیار شدیدی دارند. متأسفانه همه را نمیتوانم بازی دهم.ای کاش ۲۲ بازیکن را میتوانستم داخل زمین بگذارم. این چالش شیرین سختیهای خودش را هم دارد. دیروز به بازیکنان گفتم که بازی با ذوبآهن برای ما مهمتر از دربی است، چون امتیاز از دست دادیم. بازیکنان هم میدانند که اگر غفلت کنند بقیه آماده هستند و حتی قلمبندهایشان را هم گذاشتهاند که جای آنها را بگیرند. این رقابت در کنار رفاقت در تیم ما وجود دارد.
تارتار درباره اینکه آیا اجازه حضور بازیکنان خود در تیم امید را خواهد داد؟ عنوان کرد: اگر همه تیمها اجازه دهند، ما هم اجازه میدهیم. مخصوصاً رقبای ما. برای صدر جدول و قهرمانی میجنگیم، اگر رقبا بازیکنان خود را در اختیار تیم امید قرار دهند، ما هم میدهیم، در غیر اینصورت نمیتوانیم.
او در واکنش به این سوال که باشگاه استقلال مدعی است که پرسپولیس بازیکنان زیادی دارد، اما استقلال به دلیل بسته بودن پنجره خود بازیکنی ندارد و به همین دلیل نمیتواند بازیکن در اختیار تیم امید قرار دهد، تصریح کرد: این هنر مدیریت ماست که پنجره باز است. آنها هم میخواستند طوری کار کنند که این اتفاق برایشان بیفتد. باید همه را به یک چشم نگاه کنند. ما نمیتوانیم بازیکن خودمان را بدهیم و تیم رقیب ندهد. باید شرایط برای همه یکسان باشد. باید قوانین برای همه تیمها یکسان باشد. ما هم تابع جمع هستیم.
سرمربی پرسپولیس درباره اینکه با شروع اردوهای ملی شاید ۱۳، ۱۴ بازیکن پرسپولیس راهی اردو تیم ملی شوند و به این صورت تیم او ناقص خواهد شد، گفت: واقعا از چالشهای شیرین و بد برای ما است. این اتفاق برای بازیکنان فوقالعاده است، اما تیم ما قطعا متضرر میشود. با ناقص شدن تیم در تمرینات ما آسیب میبینیم، اما برای من چیزی با ارزشتر از این نیست که بازیکنان ما رشد کنند. الان شاهد این رشد هستیم و همه بازیکنان استحقاق دعوت به تیم ملی را دارند.
تارتار در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا با فیروز کریمی که پدر همسر او است هم مشورت میکند، گفت: اوایل کار مربیگری من خیلی چیزها از فیروز کریمی یاد گرفتم، اما الان، چون استقلالی است نمیتوانم از او مشورت بگیرم. واقعا خیلی چیزها از او یاد گرفتم.