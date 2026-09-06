 دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان‌غربی در بازدیدی دو ساعته از زندان مرکزی ارومیه، با بیش از ۶۰ زندانی به صورت چهره به چهره دیدار کرد و بر اولویت دستگاه قضایی بر صلح و سازه در پرونده‌های قصاص تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ حسین مجیدی دادستان مرکز آذربایجان غربی در بازدید عصرگاهی امروز که با همراهی نوری معاون دادستان، مراد فتحی مدیرکل زندان‌های استان، خانزاده رئیس زندان مرکزی ارومیه و جمعی از مسئولان قضایی انجام شد؛ آخرین روند رسیدگی قضایی محکومان مورد بررسی قرار گرفت.

مجیدی در حاشیه این دیدار با اشاره به وضعیت پرونده‌های قصاص در استان گفت: خوشبختانه بخش قابل‌توجهی از این پرونده‌ها با رضایت تعدادی از اولیای دم منجر به صلح و سازه شده و برای پرونده‌های باقیمانده نیز با استفاده از ظرفیت مددکاری اجتماعی و هسته‌های جهادی بخشایش، مذاکره مجدد با اولیای دم در دستور کار قرار خواهد گرفت.

دادستان مرکز آذربایجان‌غربی با تأکید بر اینکه هدف دستگاه قضایی فراهم‌کردن بستر صلح و سازش در قتل‌های آنی، هیجانی و تحت تأثیر فضای خاص است، گفت: پرونده‌هایی که نیاز به پرداخت کامل دیه دارند تعیین تکلیف می‌شوند و در مواردی که اولیای دم پرونده را در وضعیت نامعلوم قرار داده‌اند، همکاران قضایی از ظرفیت ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی برای اعمال مجازات تعزیری و سپس آزادی با وثیقه استفاده خواهند کرد.

این بازدید دو ساعته که با بازدید از بخش‌های مختلف زندان ارومیه و ابراز رضایت از اقدامات حمایتی و زیستی مددجویان همراه بود، ساعت ۲۰ به پایان رسید.

برچسب ها: دیدار با زندانیان ، دادستان
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