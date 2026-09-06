حملات هوایی رژیم صهیونیستی از صبح امروز چندین منطقه در جنوب لبنان را هدف قرار داد و دست‌کم ۷ شهید و بیش از ۲۰ زخمی بر جا گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به چندین منطقه در جنوب لبنان از صبح روز یکشنبه، دست‌کم ۷ نفر به شهادت رسیده و بیش از ۲۰ نفر زخمی شده‌اند.

مرکز عملیات اضطراری وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در نبطیه الفوقا دو نفر جان باخته و دو نفر زخمی شدند و در محله الرحیبات در نبطیه نیز هشت نفر، از جمله یک زن و یک دختر، زخمی شدند. به گفته این وزارتخانه، در عرب‌سلیم دو زن جان باخته و شش نفر، از جمله دو دختر زخمی شدند و در کفر رمان نیز چهار زن زخمی شدند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که حملات در جنوب لبنان شدت گرفته و جنگنده‌های اسرائیلی از ساعات ابتدایی صبح یکشنبه مجموعه‌ای از حملات را علیه چندین منطقه انجام داده‌اند.

بر اساس اعلام مقامات لبنانی، رژیم صهیونیستی از اوایل اسفند ۴۳۶۲ نفر را در این کشور به شهادت رسانده و ۱۲ هزار و ۳۷۸ نفر را زخمی کرده است. در همین حال، بیش از یک میلیون نفر خانه‌های خود را به خاطر حملات مکرر تخلیه کرده و آواره شده‌اند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: جنوب لبنان ، نبطیه لبنان ، حملات صهیونیست ها
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